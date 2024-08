Dirigentes se reúnem para debater Sistema e Plano Nacional de Cultura

Em reunião conduzida pela ministra Margareth Menezes, o Sistema MinC se reuniu na tarde desta quinta-feira (15) para alinhar as ações da Cultura no próximo período. Ganharam destaque na pauta o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC), que avançam em ações formativas e de participação social por todo o país. O encontro realizado na sede da Pasta, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contou representantes de todas as secretarias e de entidades vinculadas.

“Esse momento de alinharmos expectativas e ações é fundamental para o bom andamento da nossa atuação, de maneira coordenada e efetiva. Que seja uma reunião produtiva”, disse a ministra ao dar início à atividade.

Todos os secretários do Ministério da Cultura participaram da reunião. Sendo eles: Joelma Gonzaga, do Audiovisual; Roberta Martins, dos Comitês de Cultura; Márcia Rollemberg, de Cidadania e Diversidade Cultural; Marcos Souza, de Direitos Autoriais e Intelectuais (SDAI); Fabiano Piúba, de Formação, Livro e Leitura (Sefli); Henilton Menezes, de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic); e Cassius Rosa, ajunto na Secretaria Executiva.

Fernanda Castro, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram); Maria Marighella, da Fundação Nacional de Artes (Funarte); Leandro Grass, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (Iphan); Alessandro Santini, da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB); Marco Lucchesi, da Fundação Biblioteca Cultura (FBN), além de representantes da Fundação Cultural Palmares (FCP) também marcaram presença no encontro.