Dirigentes educacionais recebem homenagem da UNG

A Universidade Guarulhos (UNG) homenageou dirigentes educacionais das redes pública e privada do município com o certificado de Menção Honrosa “Sociedade, Paz e Educação 2024”. O evento aconteceu no dia 20 de maio e mais de 200 pessoas prestigiaram a solenidade, que aconteceu no Anfiteatro F da Instituição.

A cerimônia foi um reconhecimento aos diretores que incentivam diariamente a equipe pedagógica, os alunos e a comunidade escolar para garantir a qualidade de ensino e desenvolvimento de seu entorno. “Nós, como Instituição de Ensino, acreditamos na educação. Por isso, compreendemos a importância desses profissionais para a sociedade. Eles inovam e superam desafios constantemente, merecendo este reconhecimento justo e legítimo”, ressaltou o reitor da UNG, Yuri Neiman.

Entusiasmada com a comemoração, a professora e dirigente regional de ensino da diretoria Guarulhos Sul, Maria Aparecida do Nascimento Barretos, citou as palavras do educador Paulo Freire para lembrar que a escola não é feita somente de parede, caderno e lousa, mas também por gente. “O ambiente escolar é composto por uma equipe gestora, professores, alunos, pais, comunidade e todos os desafios sociais que a região possui e chega até nós. E são os diretores que resolvem todas essas demandas com grandiosidade. Somos muito gratos pelos profissionais que compõem nossa rede”, destacou.

Para a dirigente regional de ensino da diretoria Guarulhos Norte, Vera Lúcia de Jesus Curriel, a cerimônia reforça o significativo trabalho dos gestores de educação na cidade. “Sou prova das incansáveis atividades realizadas pelos diretores durante a semana, aos sábados, domingos e feriados. Nós estamos junto a eles, sempre de mãos dadas, contribuindo no que for necessário”, conclui.

Também estiveram presentes a coordenadora acadêmica, Anna Carolina Duarte, e o representante dos discentes no Conselho Universitário, Roney Glauber.