Diretoria da ANAUNI faz reunião de encerramento com balanço positivo do biênio 2023-2025

A Associação Nacional dos Advogados da União (ANAUNI) realizou, na última quinta-feira (27), a reunião final da atual diretoria, marcada pela despedida do presidente Clóvis, que deixará o cargo em 1º de março, após quatro anos à frente da entidade. O encontro teve como objetivo agradecer aos membros da diretoria e realizar um balanço das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos.

Durante a reunião, Clóvis destacou os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas no período. Entre os principais feitos, mencionou a criação do SindiAGU e a realização de concurso público que resultou na admissão de 230 novos advogados da união, além da nomeação suplementar de mais 18 aprovados. “Foram anos difíceis, repletos de desafios e demandas, mas também marcados por conquistas importantes”, afirmou.

O presidente ressaltou iniciativas inéditas, como a recepção dos candidatos nos locais de prova em todo do País e a promoção de um simulado gratuito para a fase oral que atendeu mais de 120 participantes. Além disso, enfatizou a campanha salarial que garantiu um reajuste de 19% no último ano. “Foi uma conquista suada, mas conseguimos”, disse Clóvis.

Outro ponto destacado foi a criação da Diretoria de Aposentados, a primeira voltada aos interesses dessa parcela dos associados. Clóvis também celebrou o aumento no número de filiados e o fortalecimento da ANAUNI como agente político respeitado perante a AGU, o Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a sociedade.

Ao encerrar seu mandato de quatro anos, Clóvis expressou gratidão aos membros da diretoria que dedicaram seu tempo, na maior parte das vezes sem remuneração, conciliando as atividades da associação com suas funções na Advocacia-Geral da União (AGU). “Levo comigo a consciência de que fizemos um belo trabalho e as amizades criadas nesse período”, concluiu.

A nova diretoria da ANAUNI assumirá suas funções a partir de 1º de março, dando continuidade aos projetos e à defesa dos interesses dos advogados da União.