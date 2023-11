Diretor da nova Área de Governança e Sustentabilidade toma posse na Codevasf

O diretor da nova Área de Governança e Sustentabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Gil Cutrim, tomou posse nesta quarta-feira (29), na sede da empresa pública, em Brasília (DF).

Em seu discurso de posse, o novo diretor da Codevasf destacou que deve atuar fortemente para garantir o avanço da governança na empresa pública e a marca da sustentabilidade em suas ações. “A governança e a sustentabilidade são alicerces na missão da Codevasf. Elas permitem que a empresa alinhe seus objetivos e atividades com pautas globais, que visam ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. A Área de Governança e Sustentabilidade visa também garantir a transparência, a integridade, a eficiência e a sustentabilidade das ações da Companhia, contribuindo para o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades sociais”, declarou.

Entre os focos prioritários de atuação do novo diretor estão a regularização ambiental e fundiária dos projetos estruturantes empreendidos pela Companhia como forma promover maior celeridade à implantação de empreendimentos, como barragens, sistemas de abastecimento de água, vias de escoamento de produção agropecuária, pontes, entre outros.

O diretor-presidente da Codevasf saudou Gil Cutrim em sua chegada à empresa pública e apontou a criação da nova Área como uma demanda que resultou do reconhecimento do trabalho que a Companhia realiza nas regiões e bacias hidrográficas em que atua e do natural crescimento da empresa. “Estamos atuando do Oiapoque, no Amapá, até Piumhi, em Minas Gerais, os pontos extremos de nossa atuação no território brasileiro, em 2.688 municípios. A Área que o novo diretor assume, que inclui políticas de Governança, está cada vez mais fortalecida dentro da Companhia. Ganhamos recentemente o terceiro lugar no concurso Boas Práticas Correcionais 2023 da CGU. Para atuar nesse território com boa governança e sustentabilidade, contamos agora com o trabalho de Gil Cutrim, que vem somar na Diretoria Executiva da Codevasf”, afirmou Marcelo Moreira.

Participaram da cerimônia o presidente do Conselho de Administração da Codevasf e secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Eduardo Tavares, que representou o ministro Waldez Góes; a secretária Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, que representou o ministro Sílvio Costa; os deputados federais Hugo Mota, Aluísio Mendes, Flávio Nogueira, Lafayette de Andrada e Augusto Coutinho, além do deputado estadual do Maranhão Glaubert Cutrim e de prefeitos e profissionais da Companhia.

“Em nome do ministro do MIDR, temos certeza que a Codevasf ganha muito com a nova Área de Governança e Sustentabilidade. Em 2024, a Codevasf fará 50 anos, mas nunca esteve tão moderna, eficiente e conectada à nova realidade socioeconômica do Brasil e do mundo. Essa nova diretoria é muito aderente às práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), que são discutidas e praticadas em todo mundo”, ressaltou Eduardo Tavares.

Novo diretor

O novo diretor foi eleito pelo Conselho de Administração da Codevasf em reunião realizada no último dia 27 de novembro, por meio da Deliberação nº 63/2023. Sua nomeação foi precedida de aprovação pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, que avaliou o atendimento a requisitos e vedações previstos nas Leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Gilliano Fred Nascimento Cutrim, mais conhecido como Gil Cutrim, é maranhense de São Luís (MA) e advogado. Trabalhou no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e, posteriormente, atuou na área de advocacia. Exerceu o cargo de vice-prefeito do município de São José de Ribamar (MA), tendo chegado ao cargo de prefeito do município em 2011, tomando posse em novo mandato, após reeleição, em 2013. Nos biênios 2013-2014 e 2015-2016, ocupou a presidência da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem). Exerceu mandato de deputado federal na Legislatura 2019-2023, durante a qual foi membro das comissões permanentes de Seguridade Social e Família, de Defesa do Consumidor, de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Finanças e Tributação, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e atuou na Comissão de Educação.

Área de Governança e Sustentabilidade

A nova Área de Governança e Sustentabilidade da Codevasf é responsável por atuar na promoção e na execução de práticas de liderança, de estratégia e de controle dentro da estrutura organizacional da empresa. Para isso, promoverá a avaliação permanente sobre questões que envolvem a liderança interna, as estratégias adotadas pela Companhia para o cumprimento de sua missão institucional e o controle sobre a atuação da empresa.

A criação da nova Área da Companhia busca aperfeiçoar a atuação da empresa na execução de políticas públicas e na prestação de serviços públicos, e ampliar a entrega de bons resultados aos cidadãos da área de atuação da Codevasf. Integram a missão da nova Área a implementação de elevados padrões de comportamento na empresa, o desenvolvimento contínuo da capacidade organizacional da Codevasf e o apoio à inovação, entre outras atribuições.