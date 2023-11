Direito São Bernardo participa com destaque da Feira de Profissões do SESI Santo André

A Faculdade de Direito de São Bernardo marcou presença de forma destacada na Feira de Profissões do SESI Santo André, nesta quarta-feira (29). O evento, que visa fornecer informações valiosas sobre carreiras a estudantes do ensino médio, concentrou esforços na apresentação das diversas áreas de atuação do Direito.

Cerca de 300 alunos do SESI tiveram a oportunidade de interagir com representantes da Autarquia Municipal, recebendo esclarecimentos sobre o curso oferecido pela instituição. A participação da faculdade em feiras dessa natureza é considerada estratégica, não apenas para divulgar o curso, mas também para destacar os diferenciais acadêmicos.

Anacleide Angela Batista, chefe da Biblioteca da Direito São Bernardo, ressaltou a importância desse tipo de iniciativa: “A participação da faculdade em feiras de profissões é essencial para promover o seu curso e destacar diferenciais acadêmicos, além de atrair potenciais alunos. Além disso, a presença em eventos desse tipo contribui para fortalecer a imagem da instituição e estabelecer conexões com estudantes em busca de orientação vocacional.”

Além da chefe da Biblioteca, estiveram presentes os estagiários de Comunicação da Autarquia, Emanuelle Xavier Oliveira e Luís Felipe de Oliveira, que contribuíram para enriquecer a interação com os estudantes.

Como parte do estande da Direito São Bernardo, os alunos do SESI que visitaram o espaço receberam um kit especial que incluía uma Constituição Federal de Bolso, proporcionando uma abordagem prática e tangível ao mundo jurídico.

Palestra

O evento contou também com a representação do Professor Ms. Celso Suzuki, em uma palestra esclarecedora, que compartilhou informações valiosas sobre as diversas carreiras jurídicas disponíveis, tanto no setor público quanto no privado.

ENADE

A Faculdade de Direito São Bernardo, reconhecida por formar mais de 16 mil profissionais atuantes em diversas áreas do Direito, celebrou recentemente a conquista da nota 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2022.

A coordenadora de graduação, Prof. Dra. Ana Paula da Fonseca, expressou a importância desse marco para a instituição: “É de extrema importância para a Direito São Bernardo a conquista da nota 4 no Enade. O conceito em questão é um indicador de qualidade que avalia os cursos com base no desempenho dos estudantes na avaliação. No nosso caso, realizamos o Enade em 2018 e, agora em 2022, levando em consideração a participação dos estudantes concluintes, ou seja, os alunos do quinto ano.”