Dire Straits Legacy faz show inédito em Santos em maio

Os fãs de rock clássico podem se preparar. O Arena Club Santos traz, pela primeira vez em Santos, o grupo britânica Dire Straits Legacy, com a turnê ‘’For You – South America South Tour 2024’’, no dia 10 de maio, no Blue Med Convention Center. A banda promete um retorno triunfal aos palcos brasileiros. A abertura dos portões acontece a partir das 20 horas.

Com uma atmosfera eletrizante, cheia de referências das décadas de 1970 e 1980, a banda traz para terras caiçaras sucessos como ‘Sultans of Swing’, ‘Money for Nothing’, ‘Brothers in Arms’, ‘Walk of Life’, ‘Romeo and Juliet’ e muitas outras canções memoráveis.

Durante a turnê, o show revive as fases aúreas da banda, reunindo, músicos de diversas formações, como Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Andy Treacey (bateria).

Máquina de hits naquela época, o Dire Straits é uma das bandas mais influentes da história do rock. Formada em 1977 por Mark Knopfler, David Knopfler, John Ilsley e Pick Withers, a banda alcançou sucesso mundial com uma série de álbuns aclamados pela crítica e sucesso comercial.

Com milhões de discos vendidos em todo o mundo, o Dire Straits deixou um legado duradouro na cena musical global e contabiliza fãs das mais distintas gerações, sendo mais de 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Ingressos

Os fãs podem garantir os ingressos no Blueticket. A classificação é livre. O Blue Med Convention Center está localizado na Praça Almirante Gago Coutinho, s/n – Ponta da Praia, Santos.

Serviço

Dire Straits Legacy – For You – South America Tour 2024

Local: Blue Med Convention Center

Endereço: Praça Almirante Gago Coutinho, s/n – Ponta da Praia, Santos

Data: 10 de maio – sexta-feira

Horário: A partir das 20 horas