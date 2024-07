Diogo Soares encaminha vaga à final do individual geral na ginástica artística

No primeiro dia da ginástica artística nos Jogos de Paris, o Brasil teve boas notícias com Diogo Soares, que deixou bem encaminhada sua vaga na final do individual geral, mas viu Arthur Nory ser eliminado após um erro em sua apresentação na barra fixa.

Soares, de 22 anos, alcançou na fase eliminatória uma nota 81.999 na somatória dos seis aparelhos -argolas, salto, barras paralelas, barra fixa, solo e salto- e está provisoriamente em sexto na classificação geral.

Ele ainda precisa aguardar as apresentações dos demais atletas que vão acontecer no período da tarde para confirmar a vaga na final, mas as chances são altas, já que são 24 atletas que seguem para a briga por medalhas.

A melhor nota que o ginasta natural de Piracicaba alcançou foi no salto, com 14.200, seguido pela barra fixa (14.133) e pelas barras paralelas (13.933).

Já Arthur Nory, que competia apenas na barra fixa em Paris, cometeu um erro em sua apresentação e não tem mais chances de final.

Campeão mundial em 2019 na prova, Nory arriscou uma série de dificuldade mais elevada na fase eliminatória, mas se complicou logo no início, ao não conseguir completar uma acrobacia no ar.

Terminou com uma nota 12.900 e ficou momentaneamente na 10ª colocação. Como apenas os oito melhores passam para a final, o brasileiro, bronze no solo na Rio-2016, não tem mais chances e está fora dos Jogos.