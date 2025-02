Diogo Portugal esgota ingressos na Europa

Diogo Portugal se apresentou ontem (19) em Lisboa, no Teatro Vilaret, com o show Faz-Me Rir em Portugal, parte de sua primeira turnê pela Europa. O humorista esgotou os ingressos na sua estreia em terras lusas. Com seu humor irreverente e sem censura, Diogo conquistou o público português por sua criatividade e estilo único de comédia.

O Teatro Vilaret, conhecido por sua atmosfera exclusiva, foi o cenário perfeito para o humorista se conectar com seu público. A plateia respondeu com risadas constantes, refletindo o sucesso do show. Entre os presentes, estava o ator e apresentador Bruno Cabrerizo, que também se divertiu com as piadas de Diogo, mostrando seu apoio ao comediante. A turnê segue por Porto no Teatro Sá da Bandeira, hoje 20/02 e Edimburgo, na Escócia, dia 23/02.

Diogo Portugal, precursor do Stand Up Comedy no Brasil, é conhecido por sua versatilidade, destacando-se também nos esquetes com personagens hilários. Criador e diretor de seus espetáculos, ele mistura humor inteligente e irreverência. Além de organizar o Risorama, o maior festival de humor da América do Sul, realiza palestras corporativas personalizadas. Na TV, ficou famoso com o personagem Elvisley no Zorra Total e no quadro Stand Up Nosso de Cada Dia, no Fantástico. Idealizador do programa Fritada, também faz parte do elenco de A Praça É Nossa no SBT.