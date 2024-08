Diogo Nogueira canta sucessos do samba no Festival da Cultura

A TV Brasil apresenta um show inédito do cantor e compositor Diogo Nogueira no Festival da Cultura neste domingo (11), às 22h30. O sambista interpreta sucessos do gênero e músicas do seu próprio repertório, além de resgatar clássicos da obra de seu pai, o saudoso bamba João Nogueira. O especial pode ser acompanhado também no app TV Brasil Play.

Com carreira consolidada no universo artístico, Diogo Nogueira solta a voz para embalar o público com as canções que marcam seu trabalho. Ele canta títulos presentes na sua discografia como “Pé na Areia”, “Fé em Deus” e “Clareou”.

Diogo Nogueira ainda celebra uma seleção de hits que atravessam gerações. Algumas das canções que o bamba apresenta são as músicas “Alma Boêmia”, “A Pureza da Flor”, “Andança”, “Será que é Amor”, “Meu Lugar”, “Trilha do Amor”, “Vai Vadiar”, “Aquele Abraço”, “Ô Irene” e “Tá Escrito”.

A performance do bamba foi gravada durante a Conferência Nacional de Cultura (CNC), realizada em Brasília, no mês de março. A performance faz parte de uma série de apresentações inéditas de grandes artistas da música brasileira que serão exibidas pela TV Brasil nos próximos finais de semana. A produção ainda vai ao ar na Rádio Nacional no sábado seguinte (17), às 20h, na faixa Música ao Vivo.

Realizada em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a conferência reuniu astros como Paulinho da Viola, Fafá de Belém e Daniela Mercury. Os shows foram gravados em parceria com o Ministério da Cultura. As atrações têm janela semanal na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional.

Serviço

Festival da Cultura – Diogo Nogueira – domingo, dia 11/8, às 22h30, na TV Brasil

Festival da Cultura – Diogo Nogueira – sábado, dia 17/8, às 20h, no programa Música ao Vivo da Rádio Nacional