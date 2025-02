Diogo Almeida é eliminado do BBB25 em Paredão com alta participação do público

Na noite de terça-feira, 25, o ator Diogo Almeida foi eliminado do Big Brother Brasil 25, após receber 43,93% dos votos. A decisão popular culminou em sua saída da casa mais vigiada do país, em um Paredão que se destacou pela intensa participação do público.

O Paredão foi estabelecido no último domingo, dia 23, quando Vitória Strada foi indicada para a berlinda pelo líder da semana, João Pedro. Diogo Almeida se juntou a ela após atender ao Big Fone, que lhe conferiu o poder de indicar um participante para a votação.

Porém, a dinâmica do Paredão apresentou uma reviravolta: ao acionar o Big Fone, Diogo teve a possibilidade de levar uma pessoa com ele para a berlinda. Ele escolheu Thamires, mas a situação mudou quando Camilla, ao usar o Poder Curinga, conseguiu substituir Thamires por Vilma, mãe de Diogo.

Vilma foi escolhida pela maioria dos participantes da casa para enfrentar a votação. Apesar da pressão, Camilla conseguiu escapar da eliminação ao triunfar na Prova Bate-Volta realizada no domingo, garantindo sua permanência na competição.

A eliminação de Diogo Almeida marca um momento significativo nesta edição do reality show, refletindo a dinâmica imprevisível e as estratégias dos participantes dentro do jogo.