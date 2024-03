Diocese de Santo André promove as 24 Horas Para o Senhor

A Diocese de Santo André, em uma iniciativa alinhada com a Igreja Católica ao redor do mundo, realizará as 24 Horas Para o Senhor, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de março. Inspirado pela iniciativa do Papa Francisco em 2013, este momento precede sempre antes do quarto domingo da Quaresma e busca oferecer um momento profundo de reconciliação com Deus e com o próximo, além de promover a adoração através do Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Cada região pastoral da Diocese de Santo André abrirá suas portas de acordo com uma programação especial para acolher fiéis que desejam vivenciar este momento sagrado. O ponto de abertura diocesana será a Santa Missa celebrada por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano, no dia 8 de março, às 19h, na Paróquia Santo André, matriz da cidade.

O tema deste ano, “Caminhar numa vida nova” (Rm 6,4), ressalta a mensagem de renovação e redenção que a misericórdia divina pode proporcionar. Este momento visa não apenas reforçar a importância do perdão como elemento transformador da vida humana, mas também oferecer aos participantes uma oportunidade de experienciar um verdadeiro renascimento espiritual.

Saiba mais informações sobre locais e horários:

REGIÃO SANTO ANDRÉ CENTRO

Início: 08/03 às 15h | Término: 09/03 às 16h

*Paróquia Santo André – Praça Presidente Vargas, n°1 – Vila Assunção

REGIÃO SANTO ANDRÉ UTINGA

Início: 08/03 às 15 | Término: 09/03 às 15h

*Santuário Senhor do Bonfim – Rua Oratório, 1458 – Parque das Nações

REGIÃO SANTO ANDRÉ LESTE

Início: 08/03 às 16h | Término: 09/03 às 16h

*Paróquia Nossa Senhora das Graças – R. Guerra Junqueira, 201 – Vila

Humaitá

REGIÃO SÃO BERNARDO – CENTRO

Início: 08/03 às 15h / Término: 09/03 às 15h

*Paróquia São José –Praça São José, 243 – Baeta Neves

REGIÃO SÃO BERNARDO – RUDGE RAMOS

Início: 08/03 às 14h | Término: 09/03 às 15h

*Capela Imaculada Conceição – Rua Copacabana, 720, Jardim Hollywood

REGIÃO SÃO BERNARDO – ANCHIETA

Início: 08/03 às 12h | Término: 09/03 às 11h.

*Paróquia Sagrada Família – Estrada dos Casa, 3.800 – Jardim do Lago

REGIÃO MAUÁ

Início 08/03 às 14h | Término 09/04 às 14h

*Santuário Diocesano Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Praça

Monsenhor Alexandre V. Arminas, 01 – Matriz

REGIÃO RIBEIRÃO PIRES – RIO GRANDE DA SERRA

Início: 17/03 às 15h

*Paróquia São Sebastião – Avenida Francisco Morais Ramos, 40 – Centro

REGIÃO SÃO CAETANO DO SUL

Início: 8/03 às 15h | Término: 9/03 às 16h

Paróquia Santo Antônio – Av Líbero Badaró, 335 – Jardim São Caetano

REGIÃO DIADEMA

Início: 8/03 às 16h | Término: 09/03 às 16h

Serão organizados dois blocos de horário durante as 24 horas para confissão:

sexta-feira das 16h às 21h e sábado das 09h às 12h.

*Paróquia Bom Jesus de Piraporinha – Praça Bom Jesus de Piraporinha, 118

– Piraporinha