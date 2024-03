Diocese de Santo André divulga programação da Semana Santa

Com a celebração do Domingo de Ramos, a Diocese de Santo André inicia a Semana Santa, momento em que os fiéis se reúnem para relembrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A respeito da importância deste período, a Diocese de Santo André encoraja os fiéis a buscar suas paróquias e comunidades. “Este é um tempo para vivenciarmos a espiritualidade e reflexão de maneira mais intensa, que nos aproximam da vivência da nossa fé e devoção,” ressalta a Diocese em comunicado. Durante a Quaresma, que ainda estamos vivenciando, as igrejas dedicam-se a momentos penitenciais, realizando via-sacra, missas e atendimentos de confissões, que começaram na segunda-feira (25) e vão até quarta-feira (27). “Estes momentos são oportunidades para a renovação espiritual de cada fiel,” complementa.

Já a partir de quinta-feira (28) até domingo (31), às paróquias organizam vigílias, celebrações e encenações da Paixão de Cristo, além de procissões que mobilizam a comunidade. Cada paróquia dispõe de uma programação específica, refletindo a riqueza da tradição católica na vivência da Semana Santa.

Destacam-se nas celebrações e atividades a participação do bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, que convida a todos: “Venham participar conosco destes momentos de profunda espiritualidade. Que possamos juntos renovar nossa fé e nos preparar para celebrar a vitória da vida sobre a morte, a Ressurreição de Jesus.”

Programação do bispo diocesano

Quinta-feira (28/03)

9h – Missa Crismal (Santos Óleos), no Salão Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, Centro de Santo André)

19h30 – Missa do Lava-pés, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, Centro de Santo André)

Sexta-feira (29/03)

8h – Vigília com Religiosos e Religiosas, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, Centro de Santo André)

15h – Ação litúrgica da Paixão do Senhor, na Paróquia Santa Cruz (Av. Dom Pedro I, 40 – Bairro Silveira – Santo André)

18h – Procissão Comunidades do Areião, na Paróquia Imaculada Conceição Aparecida – (Rua Primo Bechelli, 310 – Parque Selecta – São Bernardo do Campo)

Sábado (30/03)

19h – Vigília Pascal, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, Centro de Santo André)

Domingo (31/03)

7h – Missa Pascal com a Entrega dos Santos Óleos, na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, Centro de Santo André)