Diocese de Santo André anuncia ordenação de três novos Diáconos

Pela imposição das mãos do Bispo Diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, a Igreja Particular das sete cidades do Grande ABC acolhe Diego das Dores Gonzaga, Gustavo Laureano Pinto e Willian Maia Gomes Leite como Diáconos Transitórios.

A celebração acontece neste sábado, 16 de dezembro de 2023, às 9h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, localizada na Praça do Carmo s/n°, Santo André.

Os Diáconos desempenham um papel crucial na Igreja Católica, servindo à comunidade e auxiliando sacerdotes e bispos. Neste momento, esses jovens estão recebendo o primeiro grau da ordem sacerdotal, conhecido como “Diaconato Transitório”, preparando-se para sua ordenação como padres, que acontece em breve.

Sob o lema “Servos vossos por causa de Jesus” (2 Cor 4,5), os candidatos ao Diaconato ingressam no primeiro estágio da Ordem, preparando-se para o sacerdócio. Fortalecidos pela graça sacramental, servem o povo de Deus em união com o bispo e o presbitério, contribuindo na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade. O sacramento da ordem é concedido através da imposição das mãos do bispo e de orações, invocando o dom do Espírito Santo para o exercício do ministério.

Durante a cerimônia, após a apresentação dos candidatos, a assembleia reza a Ladainha de Todos os Santos, buscando sua intercessão. Os novos diáconos recebem os símbolos do Diaconato, como o livro dos Evangelhos e a estola diaconal, para cumprir seus deveres. Em seguida, são acolhidos pelos demais diáconos e clero presentes na celebração, marcando sua integração na comunidade clerical.

Serviço: Ordenação Diaconal

Local: Catedral Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo s/n° , Santo André

Dia: 16 de dezembro de 2023

Horário: 9h