DIO e Sportheca lançam programa de bolsas de estudo em tech e esportes

A DIO, plataforma líder em educação tecnológica, anuncia a assinatura de um termo de compromisso – MOU (Memorandum of Understanding), com a Fábrica de Startups Sportheca, para a concessão de 1 milhão de bolsas de estudo para capacitação em tecnologia, até 2030.O anúncio foi feito durante a 3ª edição do Prêmio Global Workforce Transformation, o GWT Awards, o principal prêmio da transformação da educação e empregabilidade tech, promovido pela DIO na segunda (28/10), no Cubo Itaú, em São Paulo.

Segundo Iglá Generoso, CEO da DIO, o mercado esportivo tem uma necessidade muito grande de profissionais de tecnologia preparados para engenharia de dados e inteligência artificial. Para saber, por exemplo, qual foi a performance do jogador, quanto ele gastou de oxigênio, quanto ele correu e assim por diante. Além disso, na área de entretenimento, existe o desenvolvimento de aplicativos, website, e outras tecnologias para ajudar os fãs. Então o setor carece de desenvolvedores especializados.

“Nesta parceria com a Sportheca, iremos oferecer 1 milhão de bolsas de estudos para a formação em tech, até 2030. Tudo isso alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, principalmente educação de qualidade e trabalho digno, para formar talentos para o mercado esportivo, tanto de entretenimento quanto também de performance, e o primeiro bootcamp já tem data para acontecer, vai ser em abril de 2025, serão 50 mil bolsas”, antecipa Iglá.

Para Eduardo Tega, fundador e Chief Strategy Officer da Sportheca, a assinatura do MOU é uma junção oportuna de uma reconhecida plataforma de impacto através da educação – a DIO – com uma empresa que vem se posicionando, nos últimos 5 anos, como uma fábrica de startups. Para ele, essa parceria permite que, juntos, esporte e educação, possam criar uma abordagem muito impactante para os jovens, que sonham em trabalhar no esporte, com inovação e tecnologia, mas que precisam de ajuda.

“A partir das ferramentas que os jovens vão aprender a utilizar nesses bootcamps, eles poderão empreender e ocupar o espaço que hoje os clubes e as entidades esportivas não conseguem dominar sozinhas, gerando as soluções necessárias. Esse movimento pode acelerar o grau de empreendedorismo no esporte, com precisa muito de gente preparada para desenvolver e aplicar AI nos processos do esporte, que geram muitos dados por vezes desperdiçados. Com o devido programa e com as ferramentas apropriadas, essas pessoas podem ser agentes de transformação dessa indústria do esporte e do entretenimento”, explica Tega.

Essa não é a primeira parceria da Sportheca com a DIO. Anteriormente, as startups promoveram juntas um bootcamp com 20 mil bolsas. O projeto atual, no entanto, é muito mais amplo. “Agora estamos bem mais ambiciosos. Alinhados com a agenda 2030 do Pacto Global da ONU e com as iniciativas de democratização educacional da UNESCO, esperamos levar esses bootcamps para os países de língua portuguesa, mas também em espanhol, em inglês e muito possivelmente em árabe, alcançando 1 milhão de pessoas que sonham em se aproximar do esporte, e especialmente do futebol, com tecnologia e inovação. Pois, além do mercado brasileiro, muitos outros mercados carecem dessa matéria-prima super necessária que é o profissional qualificado para trabalhar com esporte e tecnologia”, finaliza Tega.