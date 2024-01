Dinossaurs World, live tour, chega a São Paulo em 27 de janeiro

Imagine em pleno século XXI seres humanos andando e interagindo com os animais mais fascinantes e temidos de todos os tempos. Pois isso será possível em São Paulo, a partir de 27 de janeiro, com a megaprodução Dinosaurs World, a maior aventura jurássica de todos os tempos. O projeto de entretenimento educativo para toda a família apresenta um megashow de dinossauros em tamanho real em perfeito movimento.

No total, Dinossaurs World traz ao público mais de 40 dinossauros, entre eles 25 espécies diferentes, que ajudam a contar como viviam, como se alimentavam e como se defendiam dos temíveis predadores.

Ingressos, que custam a partir de R$50 (meia-entrada), já podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br.

O espetáculo

O público ficará eletrizado com uma batalha épica de um filhote de Triceratops de quatro metros de comprimento que, ao lado de sua mãe, com oito metros de comprimento, enfrenta um filhote de Tiranossauro Rex, com mais de dois metros de altura. Ele conta com a ajuda de sua mãe, a maior espécie de toda a Dinossaurs World: UMA TIRANOSSAURO REX DE DEZ METROS DE COMPRIMENTO E QUATRO METROS DE ALTURA!

Conduzido de maneira lúdica e educativa, o megashow será um passeio via máquina do tempo pelos três períodos da Era Mesozoica, em que viveram os dinossauros. No prólogo, dois alunos fascinados por dinossauros irão se apresentar ao público e levar a máquina do tempo diretamente ao período Permiano, antes dos dinossauros.

O Ato 1 representará o começo da Era dos Dinossauros, com alguns animais do período Triássico. No Ato 2, a Era de Ouro dos Dinossauros será apresentada ao público o período Jurássico. O período Cretáceo, tão rico no registro fóssil de dinossauros, contém a maior parte dos dinossauros conhecidos pelo público e, portanto, ele será representado através de dois atos.

O epílogo irá abordar a extinção dos dinossauros, o que mudou no mundo após estes animais e o surgimento dos seres humanos, até se encerrar no ponto que é a grande surpresa do espetáculo: que os dinossauros não estão extintos!

DINOSAURS WORLD – SÃO PAULO

Data: A partir de 27 de janeiro

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, 2823

Duração: 70 minutos.

Classificação etária: Livre.

PROGRAMAÇÃO E PREÇOS

Sábados | Domingos

Sábado e Domingos às 15:00 e 19:00h

PREMIUM: R$65 meia / R$130 inteira

VIP DIAMANTE: R$55 meia / R$110 inteira

DINOS: R$45 meia / R$90 inteira