Dino Fonseca traz a turnê “Acoustic Sessions” de volta a Santos

O músico Dino Fonseca traz mais uma vez a Santos a turnê “Acoustic Sessions”, no dia 28 dezembro, no Clube de Regatas Vasco da Gama. A abertura dos portões acontece a partir das 20 horas. O cantor e compositor de Uberlândia promete uma noite repleta de música de qualidade e muita energia com sucessos que embalaram diversas gerações.

Uma experiência única e emocionante, o show “Acoustic Sessions” é uma celebração da música, onde Dino interpreta canções de diversos artistas, desde clássicos do rock até hits internacionais. Com um repertório cuidadosamente selecionado, o cantor traz uma apresentação recheada de surpresas e momentos inesquecíveis.

Artista

Dino Fonseca tem conquistado cada vez mais reconhecimento ao redor do Brasil, lotando casas de espetáculos e acumulando milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Considerado o fenômeno da internet, seu carisma no palco e sua voz única têm cativado fãs por onde passa, consolidando-o como um dos grandes representantes da música nacional.

O artista, que começou sua trajetória musical aos 9 anos de idade, é um verdadeiro exemplo de perseverança e talento. Com influências que vão desde Axl Rose até Janis Joplin, ele conquistou o coração do público com sua habilidade musical e sua paixão pela arte.

Ingressos

Para garantir os ingressos, os interessados podem adquirir as entradas no site Ícones , a partir de R$90 ou pelo Whatsapp (11) 5039-7778. São diversos setores, como a Mesa Dino Experience, Mesa Diamante e Área Vip.

Há também a opção de Ingresso Solidário para meia-entrada mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Para mais informações, acesse o site Ícones.

Serviço

Dino Fonseca – Acoustic Sessions

Quando? 28/12 – Sexta-feira

Abertura dos portões: A partir das 20 horas

Ingresso: Ícones ou pelo (11) 5039-7778

Onde: Clube de Regatas Vasco da Gama – Av. Rei Pelé, 33/35 – Ponta da Praia, Santos -SP