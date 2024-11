Dino Fonseca desembarca em Santo André na quarta-feira, 20 

Considerado um dos maiores nomes atuais do cenário musical do pop rock, Dino Fonseca está viajando o país com o seu novo projeto, a turnê “Acoustic Session”, e na quarta-feira, 20, o cantor desembarca em Santo André (SP), para realizar um grande show no Clube Atlético Aramaçan.

Previsto para começar às 21h, Dino promete uma noite de muita emoção e nostalgia, no repertório, o público pode esperar sucessos dos anos 70, 80 e 90, assim como faixas que viraram uma referência no canal do Youtube do músico como “Lanterna dos Afogados”, a icônica que contou com a participação de Rionegro (dupla com Solimões), “Meu Erro”, “Tempo Perdido” e “Casinha Branca”.

Além do repertório nacional, o cantor também faz uma verdadeira viagem ao túnel do tempo da música internacional, e com arranjos marcantes interpreta os consagrados sucessos de Bonnie Tayler, Beatles, Bon Jovi, A-Ha, Queen e outros.

Vale ressaltar que além da turnê, ainda em 2024, Dino tem planos para o lançamento do novo DVD “Back to the 80’s”, gravado em Goiânia (GO) no final do mês de outubro, o novo trabalho trará toda a essência do auge do flashback e estará disponível para os fãs nas próximas semanas pelas plataformas digitais.

Serviço – Acoustic Session Santo André (SP)

Data: 20/11/2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h

Local: Clube Atlético Aramaçan

Endereço: Rua São Pedro, 345 – Silveira, Santo André/SP – CEP: 09121-390

Ingresso