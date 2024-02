Dino discursa no Senado, defende Moraes e vê direito do STF de julgar parlamentares

A poucos dias de tomar posse como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) discursou da tribuna do Senado nesta quarta-feira (7) e saiu em defesa da corte e de seu futuro colega de tribunal Alexandre de Moraes.

Durante cerca de 15 minutos, Dino disse que vê com preocupação “falsas soluções” como o impeachment de ministros do Supremo, e ressaltou que foi o próprio Congresso quem decidiu que o STF tem poder de julgar parlamentares.

“Vejo, às vezes, estranhamento com o fato de o Supremo Tribunal Federal julgar parlamentares”, disse. “O Congresso Nacional que permitiu que o Supremo processasse e julgasse parlamentares sem a necessidade de autorização da Casa respectiva.”

Desde que saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dino reassumiu o mandato no Senado, apresentou projetos de lei e fez seu primeiro discurso nesta terça (6). A posse dele no Supremo está marcada para 22 de fevereiro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou a agradecer Dino pela presença na Casa. “Espero que esteja gostando do Senado, mas não a ponto de deixar de ir para o Supremo”, disse.