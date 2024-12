Dino brinca sobre críticas ao STF: ‘Não quero esse campeonato’

No último dia 12, durante um evento promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) em Brasília, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal (STF) utilizou o humor como ferramenta para comentar as reações à sua atuação na Corte. Sentado ao lado do colega Alexandre de Moraes, Dino fez uma observação leve sobre a competição pela crítica no STF, afirmando que não almeja ser o mais criticado: “A primazia é dele. Posso ficar em segundo, terceiro lugar. Não faço questão desse campeonato”, provocando risadas entre os presentes.

O encontro teve como foco discussões sobre democracia, segurança jurídica e desenvolvimento econômico, permitindo que Dino aproveitasse a oportunidade para enaltecer Moraes e reconhecer a coragem dos organizadores ao convidarem ambos os ministros. O clima descontraído continuou quando Dino fez referência aos rumores que o cercam, especialmente após a polêmica decisão de suspender emendas parlamentares bilionárias.

Em meio às trocas de ironias, Moraes não deixou passar a chance de brincar sobre a rápida ascensão de Dino no ranking de desprezo: “Anos tentando ser o pior e, você, com uma decisão, o Congresso te despreza”, disse Moraes, evidenciando o tom leve do evento. Em resposta, Dino também fez uma analogia com o futebol ao mencionar o sucesso atual do Botafogo: “É a era de ouro do Botafogo”, relacionando a boa fase do clube carioca ao protagonismo do STF.

Defesa da independência do STF

Ao final de sua fala, Dino reafirmou a importância da independência do Supremo frente às críticas recebidas. “Não podemos imaginar um Supremo acovardado. Nosso compromisso é com a Constituição”, enfatizou, destacando que a integridade da Corte deve prevalecer acima das pressões externas.

A recente decisão de Dino sobre a limitação das emendas parlamentares gerou descontentamento entre líderes legislativos, que reagiram ameaçando obstruir votações de propostas econômicas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em resposta ao impasse gerado por essa situação, o Executivo começou a buscar alternativas e, na última terça-feira (10), divulgou uma portaria visando retomar os pagamentos das emendas sob as novas condições estabelecidas pelo STF.