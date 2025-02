Diniz relata a experiência de ter treinado o Fluminense e seleção brasileira no mesmo período

Durante uma recente entrevista ao Charla Podcast, realizada nesta quarta-feira (12), o técnico Fernando Diniz, atualmente sem clube após sua saída do Cruzeiro, compartilhou sua disposição em acumular as funções de treinador de um clube e da seleção brasileira.

Diniz comentou sobre sua experiência passada e disse: “Aceitaria. Não acho que é o ideal acumular, mas aceitaria. Quando começou 2024, talvez eu chegasse para o Mário (Bittencourt) e falaria, se fico, a gente ganhou assim… Quem saiu perdendo mais foi a seleção do que o Fluminense.” Segundo ele, sua passagem pelo Fluminense não lhe permitiu a conexão necessária com os jogadores da seleção, tornando difícil acompanhar jogos e manter comunicação constante.

O treinador destacou a dificuldade de se dividir entre as duas funções: “Quando eu ia para a seleção ficava 100% lá, mas técnico da seleção é muito mais do que isso. Quando fosse entrar o ano, poderíamos rever isso. Ia ter que escolher um lado. Mas acumular não é ideal. Mas não me arrependo de ter ido; aprendi muito. Foi importante para minha experiência de vida. Teve muita coisa boa”, afirmou Diniz.

A passagem de Fernando Diniz pela seleção brasileira foi breve e marcada por resultados mistos. Ele comandou a equipe em apenas seis partidas durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, contabilizando duas vitórias, um empate e três derrotas. No Fluminense, seu ciclo foi encerrado seis meses após a conquista da CONMEBOL Libertadores, um marco significativo em sua carreira como treinador.