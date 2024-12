Diniz expressa frustração no Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz enfrenta um momento crítico à frente do Cruzeiro, com um desempenho aquém das expectativas e um aproveitamento inferior a 30%. Em uma sequência de cinco jogos sem vitória e distante da zona de classificação para a Copa Libertadores, Diniz reconhece a frustração com os resultados obtidos até agora.

Em 14 confrontos, o time sob seu comando conquistou apenas duas vitórias, acumulando seis empates e seis derrotas, resultando em um aproveitamento de 28,57%. O treinador admite sentir a pressão por parte da torcida e pela sua própria visão do futebol, mas afirma não temer pela manutenção no cargo.

“Não tenho medo de perder o emprego. O que me pressiona é a minha própria exigência por resultados e a paixão dos nossos torcedores. Adoro entregar bons resultados, mas, infelizmente, eles não apareceram este ano”, comentou Diniz após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1.

Apesar de reconhecer que algumas partidas apresentaram desempenhos satisfatórios, Diniz destaca a necessidade de traduzir essas atuações em vitórias. “Os resultados estão muito abaixo do esperado. Embora o time tenha mostrado um bom rendimento em alguns jogos, precisamos converter isso em pontos. Ainda temos uma chance de classificação, embora não dependa apenas de nós. Vamos fazer o nosso melhor na última rodada em Caxias“, afirmou o treinador.

Com a última rodada do Brasileirão se aproximando, o Cruzeiro ainda sonha com uma vaga na Libertadores, embora precise contar com uma combinação favorável de resultados. A equipe e seu técnico se preparam para enfrentar mais um desafio crucial em busca dessa meta.