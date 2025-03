Dinamarca supera goleiro de Portugal e sai na frente na Nations League

No confronto decisivo pela UEFA Nations League, a Dinamarca superou Portugal com um resultado apertado de 1 a 0, garantindo uma vantagem significativa na corrida por uma vaga nas semifinais. A partida ocorreu no estádio Parken, nesta quinta-feira (20), onde o jovem talento Hojlund foi o responsável por marcar o único gol do encontro.

Com o jogo de volta programado para o próximo domingo (23), no Estádio de Alvalade, às 16h45 (horário de Brasília), a seleção dinamarquesa está em uma posição favorável, precisando apenas de um empate para avançar na competição.

Durante a partida, os dinamarqueses mostraram um domínio notável desde os primeiros minutos. Logo aos 2 minutos, o goleiro português Diogo Costa quase cometeu um erro ao chutar a bola diretamente em Biereth, mas conseguiu se redimir ao evitar um gol contra. A resposta dos portugueses veio rapidamente, quando Pedro Neto arriscou um chute de fora da área aos 7 minutos, forçando Schmeichel a realizar uma defesa impressionante.

A Dinamarca teve uma oportunidade crucial aos 23 minutos, quando Renato Veiga bloqueou um chute de Christian Eriksen com o braço, resultando em um pênalti. Eriksen foi para a cobrança, mas se deparou com uma série de defesas espetaculares de Diogo Costa, que se destacou ao longo do jogo. A sorte também acompanhou o goleiro português; aos 42 minutos, após mais um chute perigoso de Eriksen, a bola passou por Costa, mas Dalot estava bem posicionado para afastar o perigo em cima da linha.

No segundo tempo, a Dinamarca continuou a controlar a posse de bola e pressionar os adversários. A recompensa pela insistência chegou aos 32 minutos, quando uma jogada coletiva bem elaborada culminou em um passe preciso de Eriksen para Skov Olsen na área. O camisa 11 enviou um cruzamento perfeito para Hojlund, que não hesitou em finalizar no contrapé de Diogo Costa, selando assim a vitória dos anfitriões.

Com essa vitória, a Dinamarca se coloca em posição privilegiada para avançar às semifinais da UEFA Nations League, deixando Portugal com a necessidade de reverter o cenário no jogo de volta.