Dinamarca se Une ao Fundo Amazônia com Doação de R$ 127 Milhões

O Reino da Dinamarca anunciou uma significativa contribuição ao Fundo Amazônia, com a doação de 150 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de R$ 127 milhões). Este é o primeiro aporte da Dinamarca ao fundo, um movimento que destaca a crescente cooperação internacional para a preservação do bioma amazônico. Durante o anúncio em Brasília, Leif Kokholm, vice-chefe de missão da Embaixada Real da Dinamarca, ressaltou a importância de fortalecer laços com o Brasil, especialmente à medida que ambos os países se preparam para eventos climáticos cruciais, como a COP30 em Belém e a presidência dinamarquesa na União Europeia em 2025.

Desde sua criação em 2008, o Fundo Amazônia já recebeu aproximadamente R$ 4,5 bilhões em doações. A Noruega lidera as contribuições com mais de US$ 1,26 bilhão doados. Recentemente, o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre anunciou um investimento adicional de US$ 60 milhões. A Alemanha ocupa o segundo lugar com R$ 388 milhões através do KfW. Os Estados Unidos também têm intensificado seu apoio, com aportes significativos condicionados à aprovação do Congresso americano.

O Fundo Amazônia é essencial para financiar projetos que visam prevenir o desmatamento e promover o uso sustentável do bioma amazônico. Até 20% dos recursos podem ser destinados a outros biomas. A gestão é realizada pelo BNDES em conjunto com dois comitês que asseguram a correta aplicação dos fundos. O mecanismo opera sob os princípios de REDD (Redução de Emissões vindas de Desmatamento e Degradação), uma iniciativa proposta pelo Brasil.

A contínua mobilização internacional para apoiar o Fundo Amazônia é crucial para garantir a conservação deste ecossistema vital. As contribuições de países como Dinamarca, Noruega e Alemanha reforçam o compromisso global com a sustentabilidade e a luta contra as mudanças climáticas.