Diluição de frente fria e falta de ar quente afastaram condições para tempestade em SP

Por causa dos alertas, o governo estadual montou um gabinete de crise para enfrentar possíveis efeitos de chuva forte e ventos que poderiam chegar a 60 km/h.

Segundo meteorologistas, a capital paulista não tem mais risco iminente de temporais como havia sido previsto nos últimos dias. A cidade começou este sábado com tempo fechado e chuviscos isolados.

De acordo com Guilherme Borges, do Climatempo, havia muitos ingredientes para a formação de nuvens carregadas, mas a frente fria que trazia essa instabilidade não encontrou calor o suficiente para formar o que foi previsto inicialmente.

“Mas o cenário permanece muito instável, com chuva leve e moderada em amplas áreas do estado de São Paulo”, afirmou.

Meteorologistas explicam que a circulação intensa de vento do mar para o continente alterou as condições de chuva.

Essa circulação deslocou as chuvas de maior intensidade para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Os modelos meteorológicos estavam indicando risco para acumulados meteorológicos elevados, porém, o sistema ganhou força apenas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, criando um cenário bem mais ameno no estado de São Paulo. Felizmente os acumulados ficaram abaixo do esperado devido a esse cenário”, disse a Defesa Civil paulista, em nota.

William Minhoto, meteorologista da Defesa Civil estadual, explica que o corredor de umidade da amazônia acabou “sendo empurrado” para os lados de Minas Gerais, e isso influenciou a chuva mais amena do que a prevista, principalmente na região metropolitana de São Paulo.

“Para ter chuvas com acumulados significativos, como a estávamos esperando, ela precisa ter influência do corredor da amazônia”, diz.

Segundo ele, pelo fato de a frente fria acabar dividida entre o litoral e o continente, a atmosfera resfriou e não conseguiu criar condições para tempestades. “Por isso não choveu o tanto esperado.”

No meio da tarde de sexta-feira, o órgão estadual havia atualizado a previsão para tempestades até domingo (20), com possibilidade de aumento no volume de chuvas. “O alerta é motivado pela passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas”, disse, em nota.

O acumulado de chuvas no final de semana, que era de 200 milímetros, poderia chegar a 250 milímetros em diversas regiões do estado, o que não se configurou.

Na quinta-feira (17), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um boletim informando que era esperado um volume de chuva em torno de 100 mm em 24h, sobretudo na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e no litoral norte, no estado de São Paulo, e no sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, na Costa Verde e na região serrana do Rio de Janeiro.

A capital ainda está com alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial para tempestades, até este domingo (20), “mas com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Mesmo assim, mais de 130 mil imóveis chegaram a ficar sem luz neste sábado na Grande São Paulo.

Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros disse ter recebido 23 chamados para quedas de árvores, mas sem nenhuma ocorrência significativa.

No meio da tarde deste sábado, a Defesa Civil informou que havia chuva com vento em várias regiões do estado, como em Socorro e no litoral norte. O tempo também está chuvoso desde a manhã na Baixada Santista, mas sem relatos de estragos.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que o gabinete de crise continua montado para garantir pronta resposta à população em caso de emergência. Há cerca de 5.000 agentes mobilizados em todo o estado, segundo a gestão. Cada empresa de energia elétrica possui um representante no gabinete.

O meteorologista William Minhoto afirma que para este domingo (20) não há previsão de chuva forte, mas com pancadas bem isoladas no estado.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, neste domingo a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuvas fracas na região metropoliana.

Os termômetros devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 22°C.

Na segunda-feira (21) o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens. A máxima pode chegar a 27°C, sem previsão de chuva.