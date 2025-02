Dilsinho celebra o nascimento do segundo filho

Dilsinho celebra a chegada de Kadu Ferraz Scher, seu segundo filho, nascido no Rio de Janeiro na noite do último domingo, 2 de fevereiro. O menino nasceu com 3.465 kg e 49 cm, conforme informações divulgadas pela assessoria do cantor.

O artista, conhecido por sucessos como “Péssimo Negócio” e “Refém”, compartilhou sua alegria nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao publicar fotos emocionantes do recém-nascido e do casal durante o parto. Celebridades como Preta Gil, Fernanda Rodrigues e Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, parabenizaram o músico em suas publicações. Marcos Veras destacou o momento especial com um comentário: “Ahhh! Que momento! Parabéns, irmão”.

Em uma mensagem leve e bem-humorada, Dilsinho deixou claro que não pretende parar por aí. Em dezembro passado, ele já havia expressado seu desejo de aumentar a família, ao postar uma foto natalina com Beatriz e seus filhos, questionando: “Quero mais, hein, Beatriz?!”.

O cantor e a influenciadora digital estão juntos há 13 anos, sendo quatro deles em união estável. A expectativa da chegada de Kadu foi revelada em outubro do ano passado. Um mês depois, Beatriz publicou um ensaio fotográfico que incluía Rômulo Ferraz, seu filho de um relacionamento anterior, para anunciar que estava esperando um menino.

A felicidade da família é visível nas redes sociais, onde compartilham momentos especiais juntos. Dilsinho e Beatriz mostram que a nova adição à família traz ainda mais alegria para suas vidas.