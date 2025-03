Dilma Rousseff é reeleita para novo mandato no Banco do Brics

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics, Dilma Rousseff, anunciou neste domingo (23) em Pequim que foi reeleita para mais um mandato à frente da instituição.

A decisão veio após articulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e indicação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O banco, sediado em Xangai, tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países-membros do bloco.

Dilma também comentou sobre sua recente internação no fim de fevereiro devido a uma neurite vestibular, inflamação nos labirintos que causa tonturas intensas. “É um vírus parecido com o da gripe, mas ele te joga no chão. Você tem que esperar ele morrer”, afirmou.

Fórum e economia global

A ex-presidente participou do Fórum de Desenvolvimento da China, evento que reúne autoridades e empresários em Pequim. Em seu discurso, defendeu sua atuação no NDB e criticou gestões anteriores por não captarem recursos durante 16 meses, em um período de juros baixos. “Quando você não tem liquidez, você não investe. Nós superamos isso agora, fomos 40 vezes ao mercado e fizemos empréstimos”, disse, sem citar nomes.

O evento também contou com a presença do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e de líderes empresariais como Tim Cook, CEO da Apple, e Cristiano Amon, CEO da Qualcomm. Durante o fórum, Li criticou a política econômica dos Estados Unidos e defendeu a abertura comercial como resposta à instabilidade global. O crescimento do mercado chinês, impulsionado por setores como inteligência artificial, robótica e veículos elétricos, foi apontado como um dos principais motores da economia mundial.