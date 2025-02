Dilma Rousseff apresenta melhora após internação em Xangai

A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, atualmente à frente do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, está respondendo positivamente ao tratamento de uma infecção em um nervo interno do ouvido. Em comunicado divulgado por suas redes sociais nesta segunda-feira, 24 de outubro, foi informado que a líder deve receber alta nos próximos dias.

Rousseff foi hospitalizada na última sexta-feira, 21, após apresentar sintomas como tontura, pressão arterial elevada e vômitos. A avaliação médica revelou que ela estava com neurite vestibular, uma condição caracterizada pela inflamação do nervo vestibular, localizado nas partes internas do ouvido e responsável por funções relacionadas ao equilíbrio e à audição.

Apesar da internação, a ex-presidente tem conseguido manter sua rotina de trabalho e se mostrou otimista com sua recuperação. O comunicado destaca que ela continua engajada em suas atividades profissionais mesmo durante o tratamento.

Nesta segunda-feira, diversas autoridades e figuras políticas ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT) manifestaram apoio à ex-presidente nas redes sociais. Entre os apoiadores estão Marcelo Freixo, presidente da Embratur, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, também enviou uma mensagem de encorajamento: “Melhoras, presidenta. Estamos juntas e na torcida para que você se recupere prontamente!”.

Dilma Rousseff assumiu a presidência do banco dos BRICS em abril de 2023, com um mandato originalmente previsto para terminar em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro conseguiu negociar uma extensão de seu período à frente da instituição por mais cinco anos.