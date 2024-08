DIG prende quadrilha por envolvimento em esquema de receptação de veículos em Itatiba

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí descobriu na quarta-feira (31) um esquema criminosos de receptação de veículos roubados em Itatiba, no interior de São Paulo. Os cinco criminosos foram presos em flagrante em um galpão usado pelo bando para desmontar carros e caminhões roubados.

As equipes da DIG investigavam o esquema que envolvia roubo, furto e a receptação dos veículos. Conforme as informações, no local, os suspeitos desmontavam as peças para posteriormente revender no mercado ilícito.

Na ação deflagrada pelos investigadores ontem, a quadrilha foi flagrada enquanto desmontava um caminhão dentro do galpão. Os bandidos tiravam as peças e cortavam o cavalo mecânico do veículo, que tinha queixa de roubo.

No local, foram apreendidos dois bloqueadores de sinal, usados para impedir o rastreamento de veículos, além de empilhadeira e outros objetos para demonste de peças.

A quadrilha foi encaminhada à DIG, onde foi autuada por organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador. De acordo com a Polícia Civil, os cinco presos possuem passagens anteriores por crimes da mesma natureza. O delegado representou pela prisão preventiva dos envolvidos.