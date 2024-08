DIG encontra galpão usado para falsificação de embalagens de cervejas em São José do Rio Preto

Um galpão utilizado na falsificação de embalagens de cervejas foi localizado em São José do Rio Preto, na quarta-feira (28) e foi fechado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Foram apreendidos 60 rótulos e mais de 300 caixas da mercadoria, além de um caminhão usado pela quadrilha para o transporte da carga. Cinco homens foram presos.

Durante as investigações, a equipe identificou o caminhão de um dos integrantes do bando, que realizava o transporte da carga até o galpão. Segundo a equipe, os criminosos substituíam os rótulos de bebidas para revenda por um preço maior.

Após uma campana em frente ao local, os agentes flagraram o homem entrando e realizaram a abordagem.

A equipe anunciou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, detendo, além do motorista, os outros quatro suspeitos que estavam no imóvel.

A vistoria revelou um laboratório clandestino onde o bando usava produtos para amolecer e retirar os rótulos originais das embalagens, substituindo-os por falsificados. Martelos e gabaritos para copiar novas tampas foram apreendidos, além de um carimbo utilizado para alterar as datas de validade.

Durante as buscas, a equipe ainda identificou as bebidas eram fabricadas na cidade de Londrina, no Paraná. Nos fundos do galpão, foram encontrados 60 rótulos produzidos pelo bando, além de 340 caixas de mercadoria pronta para a venda.

Posteriormente, a quadrilha foi encaminhada à cadeia e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Novo Horizonte como falsificação de produto, associação criminosa e crime contra as relações de consumo.