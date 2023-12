Dificuldades das mulheres com deficiência em foco em evento do Crea-SP

Se a carreira de uma mulher na área tecnológica já é um desafio, imagine se ela tem alguma deficiência? Com foco nas dificuldades dessas profissionais no mercado de trabalho, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) vai ser palco, no próximo dia 14 de dezembro, de uma mesa redonda, com a participação de engenheiras que vivem com deficiência e especialistas em acessibilidade, diversidade e inclusão. A programação é destaque do III Encontro Programa Mulher, que acontece às 19h, na Sede Angélica, em São Paulo, com transmissão on-line pelo Youtube do Crea-SP.

Mediada pela Eng. Sara Mercês, a mesa convida a especialista em diversidade, equidade e inclusão da Bayer, Marília Tocalino e a mentora de carreiras inclusivas Eng. Laís Nunes de Jesus. Todas são pessoas com deficiência (PcD) e falarão das suas experiências no mercado de trabalho.

As profissionais atuam em áreas diferentes e vão trazer essa variedade de perspectivas para o debate. Nascida no interior da Amazônia, a Eng. Sara Mercês é pesquisadora e doutoranda da Universidade de Campinas (Unicamp), onde faz parte do hub Viva-Bem, e influenciadora digital.

Marília Tocalino tem mais de 15 anos de experiência em moda, comunicação, marketing, liderança de pessoas e diversidade e inclusão. Já a Eng. Laís tem 10 anos de experiência em grandes empresas da área petroquímica e, há mais de quatro, se dedica à pesquisa sobre neurodiversidade, acessibilidade, saúde e bem-estar.

Na ocasião, também será apresentado um mini-documentário contando histórias de engenheiras que superam, diariamente, a falta de acessibilidade e inclusão para se destacarem na profissão.

Organizado pelo Comitê Gestor do Programa Mulher, o Encontro acontece na sequência da 1ª Semana da Acessibilidade e Inclusão do Crea-SP, evento da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA).

As inscrições estão abertas no link.