Diego Hypolito admite conexão maior com participante do BBB 25 do que com a irmã

Na última sexta-feira, dia 21, durante uma conversa com os participantes do Big Brother Brasil 25, Diego Hypolito surpreendeu ao declarar que a sister Vitória Strada é a mais semelhante a ele no confinamento, superando até mesmo sua irmã, Daniele Hypolito. A revelação, que não foi compartilhada com Daniele, chamou a atenção dos telespectadores e gerou especulações sobre a dinâmica das relações dentro da casa.

“A pessoa mais parecida comigo nessa casa, mais até mesmo do que a Dani, é a Vitória”, afirmou Diego em diálogo com Vitória Strada e Aline Patriarca. Em um tom elogioso, o atleta destacou as qualidades de Vitória: “Você é inteligente e possui atitudes muito positivas; mesmo tendo uma personalidade diferente da minha, eu percebo que existe uma admiração mútua entre nós”.

Além disso, Diego expressou seu descontentamento com a forma como os outros participantes interagem durante as dinâmicas de compras do programa. Ele ressaltou que, ao ser escolhido para realizar as compras, não recebe comunicação direta dos demais brothers, que preferem falar com outro participante. “É porque você também não se impõe naquele momento”, ponderou Vitória Strada em resposta.

Por outro lado, Gracyanne Barbosa, que foi eliminada do BBB 25 na terça-feira (18), se vê envolvida em uma controvérsia externa à casa logo após sua saída. A equipe de Diego Hypolito está considerando entrar com um processo judicial contra Gracyanne por difamação, decorrente de declarações feitas pela ex-participante durante o programa.

A advogada de Diego, Carolina Moraes Estrela, confirmou que está à frente da situação e tomará as providências necessárias para salvaguardar a reputação do ex-ginasta. Informações do portal LeoDias indicam que as alegações feitas por Gracyanne no reality prejudicaram a imagem de Diego e afetaram suas relações comerciais.

A controvérsia teve início quando Diego compartilhou sua experiência com um suplemento alimentar dentro do programa. Ele explicou que testava o produto devido às exigências de seus treinos, enquanto sua equipe, composta por oito pessoas, era responsável pelo uso contínuo do suplemento.