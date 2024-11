Diego Forlán estreia no tênis profissional

No cenário esportivo de Montevidéu, um inusitado evento chamou a atenção: a estreia do ex-jogador de futebol Diego Forlán no circuito profissional de tênis. A aventura de Forlán nas quadras durou meros 47 minutos, tempo em que, ao lado do parceiro argentino Federico Coria, foi superado pela dupla boliviana composta por Boris Arias e Federico Zeballos. O confronto se encerrou com parciais diretas de 2 sets a 0.

O uruguaio, famoso por seu desempenho brilhante na Copa do Mundo de 2010, onde foi eleito o melhor jogador do torneio, demonstrou destreza em alguns momentos da partida, arrancando aplausos entusiásticos do público presente. Apesar da derrota rápida, a presença de Forlán foi um atrativo especial para os espectadores do Challenger de Montevidéu.

Em suas declarações pós-jogo, Forlán analisou o resultado e reconheceu as dificuldades enfrentadas. “Federico Zeballos tem uma batida forte e geralmente opta por jogadas cruzadas. Sabendo que não sou um jogador profissional, ele tentou me pressionar e jogar em meu corpo. Era esperado, consegui responder a algumas bolas, mas outras foram rápidas demais”, explicou o ex-atleta de futebol.

Apesar da experiência no tênis profissional, Forlán revelou que não tem planos de continuar competindo em torneios desse nível. “Meu objetivo é participar de competições organizadas pela Federação Internacional de Tênis (ITF), mas na categoria acima dos 45 anos”, concluiu Forlán, evidenciando seu desejo de seguir praticando o esporte apenas em categorias amadoras.