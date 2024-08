Diego & Arnaldo lotam Villa Country na gravação do novo projeto

Já são 10 anos de história, os mineiros Diego & Arnaldo, se conheceram em Ribeirão Preto e uniram talentos para conquistar o Brasil. Já são alguns sucessos na carreira, como “Relógio parado” e “Regras”, em seu 8° DVD, que aconteceu na noite de ontem, 21 de Agosto, em São Paulo, a dupla apresentou 23 faixas, incluindo medleys de regravações e inéditas que prometem leva-los ao reconhecimento nacional.

Com a maior casa sertaneja da América Latina lotada, o Villa Country foi palco do primeiro projeto de Diego & Arnaldo sob gestão da ZNEC produções. A direção do DVD “Ao vivo em São Paulo” ficou por conta de Fernando Catatau/Unic film, e para somar esse time de peso, Luan Pereira, Murilo Huff, Lauana Prado, Mari Fernandez, Gian & Giovani e Bruno César & Rodrigo gravaram faixas inéditas ao lado de Diego & Arnaldo, que fizeram questão de exaustar suas raízes e inspirações no modões sertanejos, regravando sucessos como “Minas Gerais” de Daniel e “Goiás é mais” de Bruno & Marrone.

“A gente quis trazer a nossa essência nesse DVD, a gente trouxe regravações que sempre estiveram nas nossas playlists, inclusive música de Gian & Giovani que estamos tendo a honra de gravar junto. Estamos muito felizes com todo mundo que topou participar e abraçou o nosso projeto, que acreditamos ser o maior de nossa carreira até hoje, toda equipe se dedicou muito, essa gravação veio para selar essa parceria com Zé Neto & Cristiano”, comentam Diego & Arnaldo.