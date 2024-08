Diego & Arnaldo gravam novo DVD no palco do Villa Country

Preto, durante esse tempo foram sete álbuns audiovisuais gravados, e agora, Diego & Arnaldo se preparam para a gravação do 8º DVD e o primeiro sob os cuidados dos empresários Zé Neto & Cristiano, que também são uma das participações confirmadas na noite do dia 21 de Agosto em São Paulo, além de Lauana Prado, Luan Pereira e mais grandes nomes que serão anunciados em breve.

A dupla escolheu o emblemático palco do Villa Country, a maior casa de shows sertaneja da América Latina para registrar o início de uma grande parceria com a ZNEC Produções. Diego & Arnaldo apresentarão 10 faixas inéditas e pot-pourris de clássicos sertanejos, a dupla também decidiu regravar alguns de seus sucessos mais emblemáticos como “Relógio parado”, que sozinha acumula mais de 110 milhões de visualizações somente no Youtube Oficial da dupla, “Regras” e “Sofri em dobro”, trazendo uma nova roupagem às melodias que já conquistaram dezenas de fãs nos últimos anos.

Diego & Arnaldo estão divulgando aos poucos as “guias” das faixas inéditas em suas redes sociais, instagram e Youtube. Os ingressos para a gravação “Ao vivo em São Paulo” já estão disponíveis: https://www.ticket360.com.br/evento/29429/ingressos-para-gravacao-do-dvd-diego-arnaldo.

“Estamos preparando algo incrível para esta gravação, todo o time ZNEC Produções abraçaram nossas músicas e trouxeram novas ideias para começarmos uma parceria que com certeza será de longos anos. Vai ser uma noite para celebrar a música sertaneja ao lado de grandes amigos”, comentam Diego & Arnaldo.

O segredo do sucesso de Diego & Arnaldo consiste na combinação única de suas vozes harmoniosas, letras sinceras, performances eletrizantes e suas dedicações incansáveis aos fãs e à música. Com uma base sólida de conquistas até agora, a dupla está pronta para alcançar novos patamares ao lado de seus novos empresários, Zé Neto & Cristiano, e solidificar seu lugar como ícones da música sertaneja contemporânea.

GRAVAÇÃO DVD DIEGO & ARNALDO AO VIVO EM SÃO PAULO

Data: 21 de Agosto (quarta-feira)

Horário: abertura 20h

Local: Villa Country

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29429/ingressos-para-gravacao-do-dvd-diego-arnaldo

Valores: a partir de R$130

Classificação etária: 18 anos