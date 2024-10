Diego & Arnaldo e Luan Pereira em “Aceita que ela tá comigo”

Uma ligação inesperada quando o atual atende o ex, se tornou a letra de “Aceita que ela tá comigo”. O single é o segundo lançamento do DVD “Ao vivo em São Paulo” de Diego & Arnaldo, com a participação do também compositor da canção, Luan Pereira, os sertanejos se reuniram no palco do Villa Country para gravar o que promete ser o novo hit da carreira da dupla, que vem acumulando grandes resultados desde que assinaram com o escritório “ZNEC Produções”. No primeiro lançamento do projeto, “Desconhecido”, feat com Lauana Prado, a dupla acumula mais de 23 milhões de streams somados nas principais plataformas, Youtube e Spotify, agora apostam em “Aceita que ela tá comigo” para continuar a boa fase.

A parceria com Luan Pereira está nas plataformas de áudio e, o videoclipe gravado ao vivo está disponível no Youtube Oficial de Diego & Arnaldo.

“Escolhemos com muito cuidado todo o repertório ao lado do nosso produtor Dudu Oliveira, mas acreditamos que ‘Aceita que ela tá comigo’ é uma das melhores da nossa carreira. Ficamos muito felizes quando o Luan topou gravar essa com a gente, não apenas porque é um dos compositores, mas a faixa tem a cara do nosso amigo. Ficou um resultado descontraído, com certeza muita gente vai se identificar com a história dessa ligação”, comentam Diego & Arnaldo.

O DVD “Ao vivo em São Paulo” é o primeiro projeto após a dupla assinar com a gravadora Som Livre, e foi gravado no palco da maior casa sertaneja da América Latina, o Villa Country, no final de agosto. Diego & Arnaldo receberam convidados especiais no novo DVD: Lauana Prado, Luan Pereira, Murilo Huff, Gian & Giovani e Bruno César & Rodrigo formaram o time de peso que complementa o novo repertório com mais de 20 músicas, que serão lançadas aos poucos até o primeiro semestre do ano que vem.