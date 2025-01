Diddy é acusado de tráfico sexual por duas décadas

Sean “Diddy” Combs, renomado magnata do hip-hop, foi alvo de novas acusações que o implicam em um esquema de tráfico sexual que teria se prolongado por duas décadas. Promotores anunciaram nesta quinta-feira (30) um indiciamento criminal atualizado, ampliando as alegações anteriormente conhecidas.

O novo documento judicial, denominado “acusação substituta”, apresenta detalhes sobre três mulheres identificadas como “vítima-1”, “vítima-2” e “vítima-3”. Ao contrário do indiciamento anterior, que mencionava apenas uma vítima — presumivelmente Cassie, ex-namorada de Combs — as novas informações indicam que o artista teria transportado as vítimas através de fronteiras estaduais e internacionais com o intuito de envolvê-las em atividades de prostituição.

Conforme os promotores expõem, Combs teria utilizado seu vasto império comercial, que inclui a gravadora Bad Boy Entertainment, para facilitar os atos de abuso sexual. Relatos indicam que ele teria oferecido às vítimas compensações financeiras, oportunidades profissionais e auxílio com despesas como aluguel e moradia, criando um ambiente de controle e dependência.

As alegações também revelam que as mulheres teriam sido forçadas a participar de performances sexuais gravadas, conhecidas como “freak offs”, em companhia de garotos de programa. Tais práticas estariam inseridas em um contexto mais amplo de exploração e manipulação.

Diddy enfrenta uma série de acusações sérias, incluindo conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. Até o momento, ele se declarou inocente das acusações apresentadas no indiciamento anterior e aguarda o início do julgamento marcado para 5 de maio.

Em resposta às novas alegações, Marc Agnifilo, advogado de Combs, desqualificou a teoria da acusação, caracterizando-a como “ridícula”. O defensor reafirmou o compromisso do rapper em combater as acusações e demonstrar sua inocência perante o tribunal.

O caso continua a gerar intenso interesse público à medida que mais detalhes perturbadores sobre o suposto esquema de tráfico sexual e abuso vêm à tona. A promotoria se comprometeu a apresentar provas adicionais durante o julgamento, que pode se tornar um dos mais significativos na história da indústria do entretenimento nos últimos tempos.