Dicas para vender mais no Natal  

O período de fim de ano é sempre muito aquecido no varejo. Por ser uma época de celebrações, as pessoas se tornam mais dispostas a ir às compras, sobretudo para presentear. Isso sem contar o aumento do poder aquisitivo para muitos, que ganham novo fôlego com o incremento do 13º salário à renda. Portanto, se não pensar em estratégias de vendas antecipadamente, os concorrentes pensarão. Entrar no clima natalino ajuda não só a atrair clientes como também a impulsionar os resultados.

Para se ter ideia, uma pesquisa feita em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise, mostra que, neste ano, 33% dos trabalhadores devem usar o 13º para comprar presentes de Natal, o que representa aproximadamente 23 milhões de consumidores.

Então, é mais do que chegado o momento de se movimentar e preparar o seu negócio à altura. Lembre-se ainda de que os consumidores não querem apenas fazer compras, mas também contar com boas experiências. Veja cinco ações para ajudar na missão.

Decoração temática

Não é porque a loja é virtual que não merece uma decoração adequada. Modificar o visual do site e inserir ornamentos natalinos já ajudam a melhorar a experiência dos usuários. É possível incluir banners na página inicial e outras menções ao período. Entretanto, essas mudanças devem considerar questões como a usabilidade. Por isso, observe tempo de carregamento da página, versão mobile, navegação, transições, layout intuitivo, entre outros aspectos.

Estocar, estimular e enviar

Falta de produto é um péssimo sinal nessa data comemorativa e motivo de frustração por parte dos consumidores. Portanto, é preciso se organizar. Agora, uma maneira de incentivar a venda é deixar um contador de unidades disponíveis para os visitantes. Outro ponto diz respeito à entrega de produtos. Afinal, os clientes querem receber antes do Natal. Então, pense no sistema logístico do e-commerce para não atrasar os envios.

Revise a estratégia de marketing digital

Trata-se de um período que exige ações e campanhas adequadas. Nesse sentido, inclua desde postagens no blog e nas redes sociais a envios de e-mail marketing, e investimentos em anúncios para a divulgação de novos produtos. Outra possibilidade que pode render bons resultados é a aplicação de pop-ups específicos para os produtos que deseja dar mais visibilidade. Se possível, crie ofertas que sejam atrativas e que façam com que os visitantes tenham vontade de efetuar a compra.

Descontos progressivos, frete grátis e compre e ganhe

Como as pessoas estão mais dispostas a gastar, os descontos progressivos são vantagens que atraem os consumidores. Ninguém gosta de perder boas oportunidades e essa é uma estratégia que faz os clientes comprarem mais, uma vez que quanto maior é a compra, maior o desconto. Oferecer frete grátis e promoções de compre e ganhe também costuma funcionar muito bem. Além disso, a fidelização será uma consequência ao disponibilizar tantos benefícios.

Mídia paga bem segmentada

A mídia paga é fundamental para as campanhas de Natal. Auxiliam não só na divulgação das ofertas, como também no alcance da marca. Contudo, a segmentação é fator primordial para o sucesso dos anúncios. As ações de marketing digital devem ser voltadas ao público, de acordo com o nicho de mercado. Não vale a pena gastar um alto valor para atingir muitos usuários se a taxa de conversão for pequena. Por isso, quanto mais segmentadas as campanhas, maiores as chances de alcançar os prospects. Então, saiba em quais mídias a sua persona está e invista nesse aspecto.

Automações para recuperar vendas e reter clientes

Explore as possibilidades da automação de marketing para criar ações específicas de acordo com produtos visitados no E-commerce e recuperar vendas via e-mail, WhatsApp ou SMS. Utilizando os dados certos, você consegue estabelecer conexões no momento certo para gerar muitas conversões no Natal e se preparar para um 2024 de ainda mais receita para a sua loja.