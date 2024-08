Dicas para ter bons resultados nas provas escolares, no vestibular e também no Enem

Com organização e foco é possível se preparar para as provas deste segundo semestre e obter ótimos desempenhos, inclusive, o ingresso no Ensino Superior e nas provas do Enem 2025.

Por isso é preciso estudar com organização entendendo o melhor método para você. Nem todo mundo consegue estudar no horário exato que gostaria, seja porque estuda, trabalha ou faz cursinho, mas é importante reforçar que um bom e proveitoso estudo exige método.

Os simulados são fundamentais para essa preparação. Os do Enem são “mais” do que obrigatórios. Por sua vez, muito importante também são os específicos da instituição em que pretende estudar. Vale lembrar que as provas dos vestibulares são preparadas de seis meses a um ano antes da aplicação, de modo que as nuances de sua estrutura quanto ao conteúdo, tipo de questões e organização podem ser muito bem percebidas nesse intervalo de tempo.

Durante o período que antecede o Enem e os vestibulares escolhidos, deve-se construir uma organização da prova, ou seja, saber exatamente por quais disciplinas começar e, uma vez estabelecida e simulada essa prática, não mudar a estratégia. É recomendável começar pelas questões que você tem maior domínio; além da redação, fazê-la antes ou depois das questões objetivas é muito pessoal e tem a haver com o domínio sobre a proposta do texto, sua qualidade na escrita e o tempo. Afinal, o relógio será o adversário que terá que jogar a seu favor.

A maior parte dos alunos, todavia, treina iniciar pela redação, uma vez que se criou uma cultura a partir dos cursinhos pré-vestibulares de que essa é a melhor estratégia. Mas, como já disse, essa escolha é difícil e pessoal, pois você é quem melhor conhece suas escolhas e necessidades. Os simulados também têm esse objetivo: preparar bem para esse momento de escolha.

Com isso, confira algumas dicas para se preparar para os vestibulares:

Organize seu estudo. Encontre o método que funciona melhor para você, seja estudando por períodos contínuos ou com intervalos. Estude no mínimo duas horas por dia e 14 horas por semana. Mantenha uma rotina constante para criar hábitos de estudo eficazes;

Faça simulados regulares do Enem e dos vestibulares específicos das instituições que deseja. Isso ajuda a entender a estrutura das provas, o estilo das questões e a praticar estratégias eficazes. Não mude sua estratégia uma vez definida;

Escolha a ordem das atividades na prova. Decidir se fará a redação antes ou depois das questões objetivas depende do domínio com cada parte. Teste e descubra o que funciona melhor para você;

Além da literatura obrigatória, leia e escreva frequentemente. Utilize cadernos físicos em vez de digitais e leia em voz alta para aprimorar sua compreensão e clareza. Escrever reforça o aprendizado e ajuda a preparar para a redação dos vestibulares;

Esteja atento às notícias confiáveis. Ao escrever, evite se basear em informações falsas, as “fake news”. Verifique a veracidade das informações para garantir a qualidade dos seus argumentos na redação;

Não desanime com o cansaço. É normal se sentir cansado ou entediado durante os estudos. Faça pausas, levante-se, caminhe um pouco e se hidrate para recarregar as energias. Alimente-se bem.

Alerta: não exagere na utilização da cafeína e dos energéticos, eles podem gerar mais excitação e hiperestimulação, atrapalhando sua atenção e concentração;

Mantenha o foco e a persistência, continue seguindo sua rotina de estudos, mesmo quando enfrentar dificuldades. E não será o fim do mundo se não der em uma primeira vez, faz parte. Pense nisso e bons estudos!