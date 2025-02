Dicas para seu coração não sair do ritmo neste carnaval

Alegria, bloquinhos e noites animadas são sinônimos de carnaval, mas o esforço físico e a falta de cuidados básicos podem colocar a saúde em risco, especialmente quando o assunto é o coração. Durante os dias de festa, o calor, o consumo de álcool e o cansaço podem sobrecarregar o organismo e desencadear problemas como arritmias, desidratação e até crises de hipertensão.

“O carnaval é um momento de celebração e descontração, mas é fundamental ter atenção com o corpo e o coração para que toda essa animação não se transforme em um problema de saúde”, destaca Rafael Domiciano, coordenador de cardiologia do Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos.

Com o aumento da frequência cardíaca causado pelo excesso de atividades e a desidratação comum em dias quentes, os foliões precisam ficar atentos a sinais como cansaço extremo, tontura e palpitações.

Embora os problemas cardíacos sejam mais comuns em pessoas acima de 40 anos, fatores como estilo de vida, alimentação inadequada, estresse, uso de álcool e drogas, além de predisposição genética, têm aumentado a incidência de doenças cardiovasculares em pessoas mais jovens.

Para ajudar na prevenção e garantir que todos possam curtir a festa com segurança, o especialista dá cinco dicas essenciais para manter o coração no ritmo certo:

Modere o consumo de álcool

“O álcool em excesso pode levar a arritmias e desidratação, além de elevar a pressão arterial. Aproveitar o carnaval não significa exagerar, mas sim encontrar equilíbrio para curtir sem colocar a saúde em risco”, explica Rafael. Além disso, é importante evitar misturar bebidas alcoólicas com energéticos, pois essa combinação pode mascarar os sinais de cansaço e embriaguez, sobrecarregando o coração.

Mantenha-se hidratado

As altas temperaturas e o esforço físico dos blocos e desfiles exigem atenção redobrada com a hidratação. Sempre tenha uma garrafa de água por perto e evite esperar sentir sede para beber. A desidratação pode causar queda de pressão arterial e sobrecarregar o coração.

Alimente-se bem

Evite longos períodos de jejum e priorize refeições leves e nutritivas. “O coração precisa de energia para funcionar corretamente, e uma alimentação equilibrada ajuda o corpo a enfrentar a maratona de carnaval sem sofrer”, reforça o médico.

Respeite seus limites

Descanso é essencial. Noites mal dormidas e excesso de esforço físico impactam diretamente o coração. Faça pausas, ouça seu corpo e priorize uma boa noite de sono para repor as energias.

Realize um check-up antes da folia

“O ideal é incluir uma avaliação cardiológica na rotina de cuidados já a partir dos 18 anos. Exames como ecocardiograma e teste ergométrico ajudam a identificar riscos e garantir que o coração esteja preparado para a emoção do carnaval”, sugere o cardiologista.

De acordo com o especialista, é essencial que jovens adotem hábitos saudáveis desde cedo, já que, embora raro, o infarto pode ocorrer em pessoas com menos de 40 anos, especialmente se houver histórico familiar. “Casos de infarto em jovens estão frequentemente associados a fatores como tabagismo, uso de drogas, hipertensão e colesterol alto”, complementa o coordenador.

No Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos, da Atlântica D’OR, os pacientes encontram tecnologia de ponta para cuidados cardíacos, desde exames de rotina até procedimentos de alta complexidade, como cateterismo e cirurgias endovasculares.

Inaugurado no último mês de outubro, é o maior e mais moderno hospital privado da cidade, com um investimento de R$ 450 milhões e 52 mil m² de área construída. Atua como referência em diversas especialidades para Guarulhos, cidades vizinhas e a zona norte de São Paulo.

“O mais importante é prevenir. Um coração bem cuidado é a base para aproveitar a folia com energia e segurança, sem comprometer sua saúde”, conclui o cardiologista. Com atenção aos cuidados básicos, é possível aproveitar o carnaval com alegria e sem sustos.