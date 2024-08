Dicas para readaptação das crianças na volta às aulas

Com o fim das férias e o início do semestre, muitas famílias enfrentam o desafio de readaptar as crianças à rotina escolar. Nathalia Soares, coordenadora da educação infantil do Colégio Espírito Santo, oferece algumas orientações para tornar essa transição mais tranquila e agradável para os pequenos.

Ajustando a Rotina do Sono

Durante as férias, é comum que o ritmo da casa fique mais flexível, com as crianças dormindo e acordando mais tarde. Nathalia recomenda que, nos dias que antecedem o primeiro dia de aula, os pais comecem a retomar gradualmente a rotina do sono. “Apagar as luzes da casa, desligar aparelhos eletrônicos mais cedo e ir para a cama pelo menos meia hora antes do que estava acontecendo nas férias são boas práticas. Com o passar dos dias, amplie esse tempo até chegar no horário ideal para que a criança tenha as horas de sono adequadas em sua rotina escolar“, aconselha a coordenadora.

Conversas Acolhedoras

Relembrar os momentos divertidos das férias pode ajudar a criança a se sentir mais animada para voltar à escola. “Converse com seu filho ou sua filha, incentivando-o(a) a compartilhar esses momentos com colegas e professoras, que estarão ansiosos para reencontrá-los e compartilhar como foi esse período para eles também“, sugere Nathalia.

Enfrentando Medos e Inseguranças

Caso a criança demonstre medo ou insegurança em relação ao retorno, Nathalia enfatiza a importância de uma abordagem acolhedora e respeitosa. “Escute o que a criança tem a dizer e reforce que você estará sempre por perto para ajudá-la, assim como a professora e as pessoas do ambiente escolar.”

Destacando a Escola como um Espaço Seguro e Agradável

Falar sobre a escola de forma positiva também é crucial. “Explique que a escola foi escolhida por ser um lugar confortável, seguro e cheio de experiências e pessoas importantes para a família e para a criança”, destaca a coordenadora.

Preparativos Finais com Alegria

Envolver a criança nos preparativos para o retorno às aulas pode ser uma experiência divertida e animadora. “Organizem juntos os materiais e pertences pessoais que a criança deverá levar para a escola no primeiro dia de aula. Isso ajuda a criar um clima de alegria e boas expectativas para o retorno“, orienta Nathalia.

Reencontrando os Amigos

Para concluir, Nathalia ressalta a importância de retomar a rotina escolar e reencontrar os amigos. “Passar um tempo maior com a família em casa é muito bom, mas voltar à rotina, encontrar os amigos, conversar e brincar também é maravilhoso! E a escola é o melhor lugar para isso acontecer!”

Parceria Família-Escola

A escola está sempre disponível para apoiar e ouvir os responsáveis em caso de dúvidas ou inseguranças. Nathalia destaca que “a parceria entre família e escola é essencial para garantir um acolhimento feliz e saudável para as crianças. Trabalhando juntos, família e escola proporcionarão um ambiente propício ao desenvolvimento e bem-estar dos pequenos.”

Manter um relacionamento estreito com o corpo docente é fundamental. Isso pode facilitar a introdução de uma criança tímida em uma nova sala ou na readaptação. Quando a escola conhece detalhes do cotidiano da criança, pode identificar melhor comportamentos que indiquem problemas de saúde, concentração e outras particularidades do aluno.