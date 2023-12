Dicas para manter a equipe motivada em dezembro

Faltam menos de dez dias para o Natal e é comum que durante o mês de dezembro os colaboradores se sintam sob pressão, com o acúmulo de tarefas para concluir antes das festas, o que pode gerar maior ansiedade e estresse. Por conta de tudo isso, é fundamental que as lideranças coloquem em prática algumas estratégias que ajudem a manter o time motivado nessa época do ano. Veja, a seguir, dicas de Aliesh Costa, especialista em recursos humanos e CEO da Carpediem RH:

Celebre as conquistas com sua equipe: As confraternizações de fim de ano são sempre bem-vindas e capazes de despertar encantamento entre os profissionais. Vale um café da manhã diferenciado, um almoço ou happy hour e até mesmo organizar um amigo secreto. “Estes momentos são valiosos para engajar os colaboradores, unindo-os em instantes de descontração e lazer, além de reforçarem o sentimento de identificação entre profissional e empresa”, diz Aliesh.

Ofereça mais flexibilidade: Dezembro costuma ser um mês movimentado para as pessoas e isso inclui desde as compras de Natal até prestigiar as apresentações e formaturas dos filhos na escola. “E ao oferecer maior flexibilidade nos horários, permitindo que os colaboradores conciliem seus compromissos pessoais com o trabalho, os gestores elevam o sentimento de confiança na equipe, tornando a relação entre todos ainda melhor”, diz a especialista.

Demonstre apreço pelos colaboradores: O gestor deve proporcionar momentos de reflexão sobre o ano que está acabando e mostrar seu apreço aos colaboradores, agradecendo pelo esforço árduo e pelas contribuições durante esse ciclo. “Receber reconhecimento em uma época do ano potencialmente estressante pode melhorar a motivação e a produtividade do time”, diz Aliesh. “Isso pode ser feito com brindes especiais para os colaboradores, ações como a criação de um mural de fotos da equipe e reuniões informais, onde serão destacadas as contribuições de cada profissional ao longo desse período, em uma atmosfera de alegria e gratidão”, conclui.

Deixe o local de trabalho mais descontraído: Dezembro é um mês favorável para investir em decorações natalinas na empresa. “Ainda que pareça algo muito simples, a decoração é um item que faz toda a diferença, afinal, é na empresa que as pessoas passam grande parte dos seus dias e sabemos que um local acolhedor estimula a produtividade e o clima organizacional”, diz Aliesh. Uma boa sugestão é envolver os profissionais na decoração dos ambientes, criando momentos de alegria e descontração, que certamente vão ficar na memória dos colaboradores.