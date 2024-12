Dicas para fazer compras de fim de ano com segurança na internet

Natal e Ano Novo são sinônimos de comemoração, troca de presentes e, naturalmente, promoções atrativas. Com o aumento na demanda por compras nesta época, aumenta também o número de golpes por parte dos cibercriminosos, que visam capturar os dados pessoais e financeiros dos consumidores.

Um estudo realizado pela OLX apontou que, apenas no primeiro semestre de 2024, os brasileiros enfrentaram um prejuízo de R$245 milhões em golpes digitais. Com a proximidade das festas, a tendência é que esse número aumente e mais consumidores sejam vítimas de prejuízos decorrentes de fraudes.

Segundo Denis Riviello, diretor de cibersegurança da CG One, empresa de tecnologia focada em segurança da informação, proteção de redes e gerenciamento integrado de riscos, é primordial redobrar a atenção ao realizar compras na internet neste período. “Como em toda data comemorativa, os cibercriminosos se aproveitam do desejo de presentear e da busca por melhores condições de pagamento. É preciso estar atento às promoções que parecem boas demais para serem verdade. A engenharia social é a principal ferramenta dos golpistas”, alerta.

Para apoiar os consumidores que preferem realizar compras pela internet, o especialista reuniu dicas de como garantir os presentes das festas de fim de ano de forma segura no ambiente digital. Confira:

Atenção com os dados pessoais

No fim de ano, o volume de compras online ajuda a aumentar o risco de exposição de informações sensíveis. Evitar armazenar números de cartão de crédito em dispositivos ou navegadores, mesmo aqueles considerados seguros, é uma forma de reforçar a proteção.

“Uma opção é utilizar cartões de crédito temporários, criados especialmente para uma determinada compra, além de optar por pagamentos via PIX ou outros métodos que não permitam a reutilização dos dados fornecidos”, recomenda Riviello.

2. Desconfiar de e-mails promocionaisOs e-mails de ofertas atraentes são uma das principais ferramentas usadas por golpistas, principalmente em datas comemorativas. Então, antes de clicar em qualquer link, o ideal é conferir o domínio do remetente.

“Se o domínio for diferente do site oficial ou parecer genérico, é um sinal para ficar em alerta”, destaca o diretor de cibersegurança da CG One.

3. Evitar promoções mirabolantesEm épocas como Natal e Ano Novo, é comum surgirem anúncios com promoções exageradamente vantajosas. No entanto, o profissional recomenda cuidado redobrado com ofertas e condições boas demais para serem verdade.

“Promoções muito atraentes podem ser usadas como armadilhas para atrair consumidores a sites falsos ou lojas não confiáveis, colocando em risco dados pessoais e financeiros. Essa prática é conhecida como engenharia social e explora o desejo de economizar”, explica o executivo.

4. Investigar a reputação da lojaAntes de fechar a compra, é importante checar se o e-commerce é confiável. Nesse caso, as plataformas de reclamações podem ser fortes aliadas na hora de identificar experiências negativas relatadas por outros consumidores.

“Com essas informações, o consumidor pode optar por comprar apenas de empresas que apresentem uma reputação positiva e confiável”, afirma Riviello.

5. Ficar atento a sinais de segurançaUma das principais armadilhas dos golpistas atualmente é o uso de sites falsos. Esses portais podem ser muito convincentes, mas o executivo da CG One orienta que é possível identificar fraudes observando alguns detalhes. “É importante se certificar de que o endereço começa com ‘https://’ e tenha um cadeado na barra de navegação. Sites confiáveis também possuem espaços como ‘contato’ ou ‘sobre nós’, que ajudam a verificar a legitimidade”, aconselha.

6. Reforçar a proteção digitalUtilizar ferramentas extras de proteção, como antivírus e navegadores atualizados, é essencial para garantir uma navegação mais segura.

“Essas extensões são plugins que ampliam as funções do navegador, podendo bloquear anúncios para aumentar a segurança. É uma boa ideia pesquisar quais são as extensões mais recomendadas para o navegador de cada um e instalá-las. Ao seguir essas dicas, os consumidores podem aproveitar as ofertas de fim de ano com tranquilidade e proteção”, conclui Riviello.