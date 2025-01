Dicas para evitar golpes nas compras online

O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar mais de 234,9 milhões de reais em 2025, de acordo com a ABComm, o que representa alta de 15% em relação ao ano passado. O crescimento das vendas no ambiente digital atrai a atenção também dos cibercriminosos, que aperfeiçoam suas práticas contra lojistas e consumidores, a fim de roubar e sequestrar dados, derrubar lojas virtuais ou fraudar promoções em e-mails, mensagens e sites falsos.

Um relatório publicado pela Check Point Software, nesta semana, aponta que 2024 quebrou recordes no número de ataques com ransomware, um dos softwares maliciosos preferidos dos criminosos para aplicar golpes virtuais. Segundo o levantamento, foram realizadas mais de 5.400 investidas ao longo do ano, um crescimento de 11% na comparação com 2023. O último trimestre também teve números expressivos, sendo responsável por 33% dos registros de todo o ano, com 1.827 incidentes.

Diante do cenário atual e da alta possibilidade de golpes, o especialista Eduardo Gonçales, CISO da TIVIT, multinacional brasileira que conecta tecnologia para um mundo melhor, lista alguns cuidados para consumidores aproveitarem as compras online sem dor de cabeça:

Busque ofertas reais e lojas confiáveis – Muito cuidado com as promoções irreais de sites e e-mails duvidosos que prometem preços muito abaixo do praticado no mercado. Veja se o site possui todos os certificados e o cadeado de segurança, exibidos na barra do navegador, assim como selos de fornecedores no rodapé da página. É obrigatório que a empresa disponibilize informações de registro, como CNPJ, razão social e endereço da sede. Pesquise também em sites como o Posso Confiar, Reclame Aqui e o Procon para saber se a loja é confiável.

Preste atenção aos links – Não clique em links que chegam por e-mail ou aplicativos de mensagens antes de checar a idoneidade da loja. Alguns criminosos fazem mudanças sutis no endereço (URL) que acabam passando despercebidas pelas vítimas. Na dúvida, digite o endereço da loja no navegador e pesquise pelo produto diretamente.

Utilize cartões de crédito virtuais – O cartão de crédito, especialmente o virtual, surge como o meio mais rápido e seguro para a confirmação da compra, oferecendo a possibilidade do estorno do valor em caso de fraude ou não recebimento do produto por falta de estoque. O PIX caiu rápido no gosto do consumidor, mas tem sido utilizado para muitos golpes. Por isso, é preciso tomar muito cuidado, por causa especialmente da dificuldade de reaver o dinheiro em caso de fraude. O pagamento por boleto apresenta risco ainda maior porque há vírus que altera o código de barras do documento, desviando o pagamento para a conta de criminosos.

Tenha seu sistema atualizado constantemente – Algumas falhas de segurança são corrigidas pelos próprios fabricantes com novas versões dos sistemas operacionais. Portanto, antes de ir às compras, mantenha atualizados os sistemas do computador e dos dispositivos móveis, bem como das ferramentas de segurança, como antivírus e firewalls, para evitar a infecção por possíveis malwares durante a navegação.

Conheça seus direitos: Para toda compra online, você tem o direito de arrependimento e devolução do produto em até sete dias corridos.