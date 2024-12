Dicas para evitar endividamento nas festas de fim de ano

Com a chegada das festividades de fim de ano, é fundamental que os consumidores adotem uma abordagem consciente em suas compras, evitando o uso excessivo do rotativo do cartão de crédito. O portal Meu Bolso em Dia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), disponibiliza orientações valiosas para ajudar a manter as finanças em ordem durante este período.

Dezembro é um mês repleto de despesas adicionais, que incluem a compra de presentes, as ceias de Natal e Ano Novo, viagens de férias e promoções comerciais que podem incentivar gastos excessivos. Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira da Febraban, enfatiza que é possível consumir de forma responsável com um planejamento adequado, sem recorrer a empréstimos ou ao crédito rotativo.

“Distinguir entre desejos e necessidades, além de planejar os gastos com equilíbrio, são passos cruciais para iniciar 2025 sem dívidas. O endividamento não ocorre por vontade própria, mas pode resultar de situações inesperadas. Com a orientação financeira correta, é possível aproveitar os recursos extras que surgem no fim do ano e celebrar as festas sem preocupações financeiras”, afirmou Oliva em comunicado.

A Febraban recomenda algumas estratégias práticas, como reservar uma parte do 13º salário para liquidar dívidas ou antecipar despesas futuras; estabelecer um limite para gastos com presentes, viagens e decorações; dividir os custos das ceias entre os convidados; e evitar o acúmulo de parcelas ao optar por pagamentos à vista sempre que possível. O uso moderado do cartão de crédito deve ser priorizado para compras mais significativas.

Além disso, o Procon-SP, órgão responsável pela defesa dos direitos do consumidor em São Paulo, também divulgou diretrizes sobre planejamento financeiro para viagens. O órgão alerta para a importância de calcular todos os custos envolvidos, não se limitando apenas às despesas com transporte e hospedagem, mas também considerando alimentação, traslados e passeios durante as férias.

O Procon-SP realizou um levantamento detalhado sobre preços de produtos e serviços essenciais para auxiliar os consumidores na organização financeira durante o verão. Essa pesquisa fornece informações sobre pedágios, passagens de ônibus e tempo estimado de viagem entre 16 destinos turísticos em São Paulo e na capital.

Além disso, o estudo apresenta comparativos de preços para itens populares nesta época do ano, como repelentes, protetores solares e bronzeadores. Também foram coletados dados sobre preços médios de hospedagem e alimentação em 125 estabelecimentos, incluindo hotéis e pousadas, assim como 195 restaurantes localizados em 13 cidades turísticas do interior e litoral paulista: Águas de Lindóia, Avaré, Brotas, Olímpia, Socorro, Itu, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Sebastião.