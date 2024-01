Dicas para dormir melhor durante o verão

A falta de sono ou a dificuldade para adormecer pode interferir diretamente na qualidade de vida, principalmente durante o verão, por conta do calor. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aproximadamente 72% da população brasileira sofre com algum distúrbio relacionado ao sono. As causas podem ser desde distúrbios hormonais até o uso recorrente de aparelhos celulares, internet e redes sociais.

Os malefícios de uma noite mal dormida são muitos, principalmente a longo prazo. Entre os problemas, há um aumento do risco de desenvolver doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão arterial. Além delas, ansiedade, depressão e diminuição da capacidade de raciocínio também podem acontecer. É pensando nisso que a nutricionista Priscila Gontijo, da Puravida, separou algumas dicas para equilibrar o sono neste verão. Confira abaixo.

Tenha horários: o sono é regulado por um relógio biológico interno, que ajuda a controlar a liberação de hormônios e neurotransmissores necessários para iniciar e manter o descanso. Ter horário para dormir ajuda a sincronizar esse mecanismo interno do corpo, permitindo que o organismo se prepare para o descanso na hora certa.

Limite o consumo de cafeína: a cafeína pode afetar a qualidade do sono, pois a substância é um estimulante que bloqueia a sinalização da adenosina, uma substância que se acumula ao longo do dia e gera sonolência. A cafeína pode permanecer no organismo por várias horas após a ingestão, por isso é importante limitar o seu consumo, especialmente após as 14h.

Crie um ambiente agradável: tente manter o quarto com uma temperatura confortável utilizando ventiladores ou ar-condicionado. O aparelho não precisa ficar virado para o corpo, já que o vento também pode atrapalhar o sono. Além deles, priorize colchão e travesseiros adequados e utilize roupas de cama com tecidos leves e respiráveis.

Evite grandes refeições após as 20h: comer um grande volume de comida pode prejudicar o descanso, ocasionando problemas de digestão, refluxo ácido e desconforto gastrointestinal. Jantar até às 20h e optar por refeições leves, com alimentos ricos em nutrientes e fibras, pode ajudar a manter a energia e a melhorar a qualidade do sono. Outra dica é evitar alimentos que possam causar desconforto, como as refeições picantes, gordurosas e açucaradas, especialmente antes de ir para a cama.

Restrinja o uso de celulares, redes sociais e internet: a luz artificial emitida pelos dispositivos eletrônicos como smartphones, computadores portáteis e tablets podem reduzir a liberação de melatonina e estimular excessivamente o sistema nervoso. A melatonina é um hormônio que tem, entre suas funções, o papel de avisar o corpo de que é hora de dormir.

Priorize a prática de atividade física pela manhã: a exposição à luz do dia e a prática de atividades físicas pela manhã podem ajudar a regular o relógio biológico e aumentar a disposição, facilitando dormir bem à noite. Além disso, o esporte também pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse que podem estar relacionados à insônia.

