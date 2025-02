Dicas para cuidar das fantasias

A semana tão aguardada pelos foliões se aproxima. O Carnaval, muitas vezes, marca o começo de um novo ano e reúne milhares de brasileiros, que acompanham os bloquinhos e desfiles por todo o Brasil. Para curtir os dias de festa, as fantasias são as vestimentas tradicionais na data. A especialista têxtil da 5àsec, maior rede de lavanderias, Marinês Cassiano, ensina como cuidar dos apetrechos após a festança para aumentar a vida útil das peças que podem ser utilizadas no Carnaval dos próximos anos.

Busque cuidados especiais conforme o tecido de cada peça

No Carnaval tudo é possível quando se trata de criatividade na hora da caracterização. Por isso, após os dias de celebração, não é indicado colocar na máquina de lavar as fantasias que são fabricadas em fibras leves ou pedrarias, aplicações, bordados e lantejoulas, para não danificar a peça e os detalhes. Vale lembrar que as plaquinhas e fantasias em materiais escolares, como EVA e papel crepom, não são laváveis, por isso, o cuidado em caso de reutilização depende apenas da forma de uso.

Caso suje na folia, procure limpar o quanto antes

Para prolongar a vida útil da fantasia e evitar danos futuros, caso caia alguma substância como bebidas, molhos, maquiagens, sprays coloridos para o cabelo e até as tradicionais espumas de festa no tecido da peça, é importante remover o excesso com um guardanapo ou pano branco seco e limpo. Evite utilizar produtos caseiros para não danificar as fibras e piorar a mancha em questão, fazendo com que fique mais difícil de removê-la.

Armazene as fantasias de forma separada das demais roupas

Como as peças não são utilizadas com muita frequência, a recomendação é guardá-las separadamente das demais roupas e em uma gaveta ou saco de TNT, para que não amassem ou até mesmo que danifiquem. Para as fantasias que contém penas, o melhor é guardar em caixas que fiquem bem abertas. É importante salientar para nunca amassar ou dobrar nenhuma parte do item.

Guarde as peças sempre limpas

As fantasias devem ser guardadas sempre limpas, pois fatores como suor e desodorante, por exemplo, podem causar manchas. Quando se guarda um item com sujidade, com o passar do tempo, é cada vez mais difícil retirar a mancha, pois ela se torna persistente e danifica as fibras do tecido. Para evitar também o aparecimento de mofos ou amarelados, uma vez a cada três meses, tire a peça do guarda-roupa e deixe arejar na sombra, pois alguns detalhes podem desbotar se ficarem expostos no sol.

Se a ideia é usar alguma opção que não está em perfeitas condições ainda nesse Carnaval, Marinês tem algumas recomendações. “Se a fantasia estiver mofada ou amarelada, por estar muito tempo guardada, o ideal é lavar a peça com cuidado, seguindo sempre as orientações que constam na etiqueta. Caso haja uma mancha antiga, o recomendado é levar até uma lavanderia especializada, como a 5àsec, para verificar a possibilidade de remoção, sempre respeitando o tecido e as particularidades de cada peça, de acordo com o tipo de fibra. O que muitos não sabem é que, além dos serviços tradicionais de higienização, secagem passadoria e retirada de manchas, a marca conta com outras opções para deixar as peças mais brancas, revitalizar as cores ou tratá-las para durarem por mais tempo”, finaliza a especialista.