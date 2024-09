Dicas para cuidar da saúde em dias quentes e tempo seco

O Brasil enfrenta a pior seca em 44 anos, com altas temperaturas e condições climáticas severas, impactando diretamente a saúde da população. A baixa umidade e o aumento das queimadas têm gerado uma intensa concentração de poluentes que, quando inalados, podem penetrar profundamente nos pulmões e até na corrente sanguínea, causando problemas respiratórios e cardiovasculares.

A Dra. Bárbara D’Alegria, médica da família e professora especialista no Estratégia MED, alerta que a exposição prolongada à fumaça, agravada pelo clima seco, pode aumentar significativamente o risco de problemas respiratórios. “Pessoas com condições pré-existentes, como rinite alérgica, sinusite e asma, são particularmente vulneráveis e podem apresentar sintomas agravados. Além disso, é importante ter atenção redobrada para crianças, idosos, gestantes e pessoas com DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica)”, explica

Por isso, a recomendação é buscar atendimento médico ao sinal de qualquer sintoma e, sempre que possível, manter-se em locais bem ventilados e arejados, longe de áreas com poeira e fumaça. Essas medidas são ainda mais urgentes quando consideramos que, segundo a Organização Mundial da Saúde (ONU), mais de 99% da população mundial respira ar poluído, resultando em cerca de 7 milhões de mortes prematuras anualmente. A Dra. Bárbara D’Alegria reforça: “Nosso corpo não está adaptado aos extremos climáticos atuais. Adotar medidas preventivas é fundamental para uma vida mais longa e saudável.”.

Diante desse desafio, a médica dá orientações sobre como adotar cuidados essenciais para proteger a saúde e o bem-estar durante esse período de mudanças climáticas:

Hidratação constante

Carregue sempre uma garrafinha de água e aumente a ingestão de líquidos para manter as mucosas das vias aéreas, como nariz e garganta, úmidas e protegidas. “Essas mucosas atuam como uma barreira contra partículas e irritantes presentes no clima, e a hidratação adequada garante seu funcionamento ideal”, orienta a médica. Inclua na rotina alimentos ricos em água, como frutas (melancia, melão, abacaxi) e legumes (pepino, alface), que também auxiliam na reposição de líquidos.

Priorize ambientes internos

Em dias de clima seco e com a presença intensa de poluição, procure ficar em locais fechados e bem vedados, como casa ou escritório. Se possível, utilize o ar condicionado com filtros para melhorar a qualidade da atmosfera interna e reduzir a exposição aos poluentes. Se precisar sair, prefira locais fechados e climatizados, como shoppings, bibliotecas e cinemas.

Evite a entrada de poluentes

Mantenha portas e janelas fechadas, especialmente nos horários de pico de tráfego e durante a tarde, quando a concentração de poluentes tende a ser maior. Se possível, utilize fitas adesivas ou outros métodos para vedar frestas e evitar a entrada de poluentes externos. “Em dias com níveis elevados de poluição, considere usar um purificador em espaços internos para melhorar a qualidade do ambiente que você respira”, sugere Bárbara.

Reduza a atividade física ao ar livre

O clima seco e a presença de fumaça de queimadas podem irritar as vias respiratórias e dificultar a respiração durante a prática de exercícios a céu aberto. Por isso, opte por atividades em áreas fechadas e climatizadas, como academias ou clubes. “Se preferir se exercitar em espaços abertos, escolha horários com menor concentração de poluentes, como o início da manhã ou o final da tarde, e prefira locais com mais áreas verdes e menos tráfego de veículos”, explica a especialista do Estratégia MED.

Higienize os alimentos

Evite consumir alimentos, bebidas ou medicamentos que tenham sido expostos a detritos de queima ou cinzas, pois podem estar contaminados e causar problemas de ao organismo. Lave bem frutas, verduras e legumes antes de consumi-los, e armazene-os em recipientes fechados. Se possível, utilize água filtrada ou fervida para preparar alimentos e bebidas. “Quando expostos a detritos de queimadas, esses alimentos podem absorver substâncias tóxicas e cancerígenas, representando um risco sério à saúde. Por isso, é fundamental evitar o consumo de qualquer alimento nessas condições e seguir as recomendações de higiene e preparo adequados”, diz.

Proteja suas vias respiratórias

Se precisar sair de casa em dias com muita fumaça de queimadas, utilize máscaras de proteção respiratória, como as do tipo N95, PFF2 ou P100, que filtram partículas finas e oferecem maior vedação. “Certifique-se de que ela esteja bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca, para evitar a entrada de fumaça pelas laterais. No entanto, lembre-se de que a melhor forma de se proteger é evitar a exposição, permanecendo em ambientes internos bem vedados, sempre que possível”, ressalta.