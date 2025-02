Dicas para ajudar as crianças com a lição de casa

Com o início do ano escolar, parte dos pais e responsáveis enfrenta o desafio de ajudar os filhos com a lição de casa. Além de contribuir para o aprendizado, esse momento de estudo em casa pode ser uma oportunidade de estimular a autonomia das crianças, como também gerar um pouco de resistência. A boa notícia é que com um pouco de organização, fica mais fácil incluir esse hábito na rotina e tornar o processo mais suave e prazeroso.

Nesse sentido, é importante lembrar que acompanhar a lição dos filhos vai além de apenas garantir que as atividades sejam concluídas, ressalta a diretora e pedagoga Carolina Paschoal, da Escola Pedro Apóstolo, de Curitiba. “Estabelecer uma rotina é fundamental para ajudar a criança a desenvolver a autonomia. O ambiente também deve ser tranquilo, organizado e livre de distrações para favorecer a concentração”, afirma.

Todos esses cuidados são essenciais para incentivar as crianças a realizarem as suas tarefas escolares, um importante complemento do aprendizado em sala de aula. Além disso, são um instrumento de avaliação que ajuda os professores a verificarem se os alunos realmente compreenderam o assunto estudado e se há alguma dúvida a ser sanada.

A pedagoga lista seis dicas para pais e responsáveis ajudarem as crianças com a lição de casa e estimularem o aprendizado. Confira!

Incentive a autonomia

Na hora de acompanhar a tarefa escolar é importante esta vigilante e não dar respostas prontas. Estimular o raciocínio fazendo perguntas que encorajem a criança a pensar e encontrar as próprias soluções ajuda a fortalecer a confiança no aprendizado. “O propósito da lição de casa é que o aluno a realize com a menor interferência possível da família, caso isso não ocorra é fundamental comunicar o professor para que novas estratégias possam ser elaboradas. Com ela, o aluno também aprende a gerenciar o seu tempo e a se organizar, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas”, afirma a pedagoga.

2 – Crie um ambiente adequado

Ter um lugar silencioso e bem iluminado para fazer essas atividades, longe de distrações, como televisão e celulares, é fundamental para ajudar a criança a se concentrar. Outra dica importante é organizar o ambiente de trabalho deixando os materiais escolares a postos em caso de necessidade.

Organize o melhor horário

Fazer tarefa de casa é algo que faz parte da rotina, então é preciso escolher o horário mais adequado, o que ajuda a criar disciplina e previsibilidade. Dê preferência para um momento em que a criança esteja descansada, já que o cansaço pode comprometer o rendimento e a concentração. Desta forma, fica mais fácil administrar o tempo, deixando espaço para outras atividades, como brincadeiras, lazer e descanso.

Faça pausas

Fazer uma pausa entre uma tarefa e outra é importante para descansar a mente e manter a disposição. Isso permite que o cérebro recupere a energia necessária para manter o foco e retomar os estudos na sequência com mais interesse e concentração.

5 – Reconheça o esforço

Elogiar a criança pelo empenho em fazer a lição, independentemente de erros ou acertos, ajuda a fortalecer a motivação e a autoconfiança. Portanto, em vez de focar apenas nas respostas que ela acertou, é essencial valorizar o processo de aprendizado. Errar faz parte da construção do conhecimento, pois permite que a criança reflita, tente novas estratégias e aprenda de forma mais significativa.

6 – Mantenha o diálogo com a escola

Acompanhar o desenvolvimento escolar da criança inclui conversar com os professores para entender quais são as suas dificuldades e avanços. Desta forma, fica mais fácil oferecer o apoio mais adequado na tarefa de casa. Com paciência, estímulo e uma abordagem positiva, o momento de fazer as lições pode ser uma oportunidade de aprendizado prazeroso e produtivo.