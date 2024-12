Dicas essenciais para proteger seu pet do estresse causado por fogos de artifício no fim de ano

Com a chegada do fim de ano, muitos tutores se veem diante do mesmo desafio: como proteger seus animais de estimação dos estresses provocados por fogos de artifício. Neste contexto, a empatia em relação aos pets que sofrem com hipersensibilidade ao som se torna fundamental, já que a realidade frequentemente contrasta com o ideal de um mundo sem barulhos excessivos.

A situação é especialmente preocupante para os cães, cujos ouvidos são sensíveis e adaptados para detectar sons em frequências muito mais altas do que os humanos. De acordo com Cinthia Paiva Pedroso, Bacharel em Veterinária e Coordenadora de Vendas Técnicas na MSD Saúde Animal, os estrondos dos fogos não apenas causam desconforto auditivo, mas também podem levar a reações extremas nos pets. “Embora reações físicas severas como convulsões sejam raras, o pânico gerado pelo barulho pode fazer com que os animais tentem fugir ou se esconder, aumentando os riscos de acidentes”, afirma Cinthia.

Para ajudar os tutores a amenizar o sofrimento dos seus bichinhos durante essas festividades, Cinthia recomenda algumas práticas preventivas. Manter a calma é essencial; o estado emocional do tutor pode influenciar diretamente a reação do animal. “É importante preparar os pets antecipadamente. O treinamento com reforço positivo pode ser eficaz – ofereça brincadeiras ou petiscos quando eles se sentirem incomodados com os sons”, sugere.

Criar um ambiente seguro é outra medida importante. Isso inclui selecionar um espaço da casa que seja isolado do barulho externo e onde o animal possa se sentir confortável. A especialista aconselha a adicionar itens familiares como brinquedos e guloseimas nesse local e utilizar sons que possam ajudar a abafar o ruído dos fogos, como música suave ou a televisão. Caso não seja possível afastar o animal das janelas, fechar as cortinas pode minimizar a visão dos flashes luminosos.

Quanto ao uso de protetores auriculares e sedativos, Cinthia esclarece que existem opções disponíveis no mercado que podem reduzir o impacto sonoro, mas não eliminá-lo completamente. O uso de sedativos deve ser considerado apenas em casos extremos e sempre sob supervisão veterinária. Ela também alerta sobre as consequências negativas de deixar o animal sozinho em um ambiente desconhecido: “Trancar um pet em um local isolado pode intensificar seu medo. A presença do tutor é reconfortante e ajuda o animal a lidar melhor com a situação”.

Portanto, nesta temporada festiva, o foco deve ser na preparação e no cuidado para garantir que tanto os tutores quanto seus amados pets possam passar por esse período da forma mais tranquila possível.