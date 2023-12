Dicas de programação on-line e presencial no Itaú Cultural para animar as férias

O Itaú Cultural (IC) oferece uma ampla gama de atividades que abrangem as férias escolares para crianças e famílias, em dezembro e janeiro. Para todos os gostos e formatos, essa programação inclui, em sinergia com a exposição Ensaios para o Museu das Origens, em cartaz até 28 de janeiro,o projeto Museu do Meu Corpo. Também, Machado em xeque: vivência de xadrez e literatura, atividade interativa, conduzida pelos educadores do IC em paralelo à Ocupação Machado de Assis. A mostra está cartaz no piso térreo até 4 de fevereiro, propondo um mergulho na construção da vida e obra de um dos mais importantes autores do país.

Falando em aula de história fora da sala das escolas, desde este mês de dezembro o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro abriga, permanentemente, um recorte da Coleção Itaú de Numismática, no sexto andar do IC. Ela proporciona uma ampla leitura da construção da história brasileira em todos os seus aspectos por meio de moedas, obras de arte, selos e medalhas, vídeos e atividades lúdicas interativas – tanto presenciais, quanto on-line.

Em dezembro, em cinco episódios distribuídos ao longo do mês, crianças de todo o Brasil conferem novos episódios da quarta temporada do projeto on-line IC para Crianças, chamado Lãs fios e linhas, cuja temática é a arte têxtil. Em janeiro, a instituição oferece uma nova edição da Expedição Brasiliana, voltada para ‍a produção de tintas naturais inspiradas na Coleção Brasiliana, situada no Espaço Olavo Setubal em mais uma exposição permanente.

Ainda, a Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de streaming de cinema e audiovisual brasileiro, oferece diversos títulos voltados ao público infantojuvenil. Para a programação de férias, os mais jovens podem conferir produções como O menino e o mundo (2013), Òrun Àiyé – a criação do mundo (2015), Menina da chuva (2010), entre outras.

Conheça a seguir a programação detalhada:

Museu do meu corpo

Também em diálogo com a mostra Ensaios para o Museu das Origens, essa programação convida o público a refletir sobre a sua identidade, considerando o próprio corpo como um lugar de memória. Ela acontece nos dias 10 de dezembro (domingo) e 20 de janeiro (sábado), às 15h, no IC.

Quantas histórias os corpos carregam? Quantas transformações aconteceram nele? Quantas matrizes culturais estão vinculadas aos nossos diversos modos de vida? Como cada um gostaria de ser lembrado? São algumas das questões que os educadores do IC propõem ao público nessa atividade. A partir dessas provocações, cada participante é convidado a elaborar um museu de si mesmo, que será materializado em uma caixa de recordações e afetos.

Ocupação Machado de Assis

Aproximadamente 100 peças compõem a Ocupação Machado de Assis, em cartaz no piso térreo do IC até 4 de fevereiro de 2024. O conjunto perpassa a vida do escritor e a construção de seus romances, contos, poemas, crônicas, peças de teatro e artigos, que o tornaram o maior representante da literatura brasileira no país e no exterior. É uma boa oportunidade para jovens e adultos conhecerem mais sobre a vida do autor de forma divertida.

A Ocupação reúne antigas fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares de sua obra e de seus escritores favoritos – entre eles, José de Alencar, Stendhal, Blaise Pascal, Arthur Schopenhauer – e primeiras edições de livros. Há, ainda, vídeos com leituras dramáticas de contos e poemas seus, depoimentos de estudiosos de sua obra e publicações em jornais.

Em torno de uma mesa e cadeira, que remetem ao seu canto para escrever, encontra-se objetos pessoais – uns, originais; outros, em réplica –, como penas, tinteiro, mata-borrão, ampulheta, pincenê (óculos sem haste que se prende ao nariz por meio de uma mola), a sua caderneta de exercícios de grego e contratos de publicações, entre outros.

Com concepção e realização do Itaú Cultural e curadoria da Gerência de Curadorias e Programação Artística da instituição, a mostra tem consultoria dos professores e pesquisadores Hélio Seixas Guimarães, Henrique Marques Samyn e Luciana Antonini Schoeps. O projeto expográfico é da arquiteta Francine Moura.

Machado em xeque: vivência de xadrez e literatura

Em sinergia com a Ocupação, o Núcleo de Formação convida o público a experimentar, nos dias 13 (quarta-feira) e 15 de dezembro (sexta-feira) de dezembro, às 14h, no piso térreo do IC, uma vivência no universo dos jogos de xadrez e da literatura.

Em um ambiente acolhedor são disponibilizados tabuleiros de xadrez e livros do autor para que o público possa jogar, ler e conversar a respeito de sus obra, além de vivenciar a atmosfera de troca e compartilhamento de ideias, típica da época dos grandes autores canônicos brasileiros e dos clubes de leitura. Para pessoas com deficiência visual, haverá tabuleiro adaptado e recurso de leitura Orcam Eye.

Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro

No sexto piso, um andar acima do já conhecido Espaço Olavo Setubal, que abriga a Coleção Brasiliana, o Itaú Cultural inaugurou o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro, mostra que expõe permanentemente um recorte da Coleção Itaú de Numismática.

Ela apresenta para apreciação do público mais 2,9 itens que compõem este acervo, entre os quais estão raras peças. ‍ São cerca de 1,9 mil moedas, 500 medalhas, 36 cédulas e 464 selos, além de condecorações, livros raros sobre o tema, obras de arte contemporânea e outros objetos de colecionador. No conjunto, a exposição conta a trajetória da construção dos diversos brasis e identidades culturais brasileiras, desde os primórdios até a atualidade. ‍

A concepção e realização do espaço é do Itaú Cultural, com os núcleos de Artes Visuais e Acervos e de Informação e Difusão Digital. A curadoria é de Vagner Porto, mestre e doutor em Arqueologia, pela Universidade de São Paulo. A assinatura do projeto expográfico é de Humberto Pio e Marcelo Dacosta, do Estúdio Risco, e os textos referentes às 26 obras de arte contemporânea, que se encontram no espaço, são de Leno Veras, comunicólogo, pesquisador e professor com foco na abordagem educativa nos campos curatorial e editorial.

Este acervo foi iniciado pelo Banco Itaú em 1984 com a aquisição da coleção de moedas de Herculano de Almeida Pires (1905-1983), então membro do Conselho de Administração da organização. Eram 796 moedas de ouro, prata, cobre, níquel, cupro-níquel, alumínio e bronze. Hoje, reúne mais de 7 mil itens.

Expedição Brasiliana – Ateliê de tintas naturais

Os participantes são convidados a, junto dos educadores do IC, produzirem tintas naturais. A inspiração para essa atividade vem das pinturas em exposição no Espaço Setubal no 4º e 5º andares do IC, pois as tintas usadas na época de produção de grande parte dessas obras eram feitas pelos próprios pintores a partir de pigmentos naturais.

Elas eram confeccionadas em diversas composições de acordo com cada artista, conferindo diferentes tons, densidades, texturas e até odores às obras. Na oficina são usados materiais conhecidos no cotidiano do público, como a cúrcuma, spirulina, urucum, casca de cebola e água de molho do feijão, possibilitando que os aprendizados sejam replicados em casa.

Este projeto do Núcleo de Formação do Itaú Cultural começou em 2020 no ambiente virtual e no ano passado tornou-se presencial, com estreia de novas temporadas nas férias. Ele se inspira na Coleção Brasiliana, cujo recorte está emexposição permanente, desde 2014, no Espaço Olavo Setubal. Os itens lá exibidos retratam o país desde a chegada dos colonizadores e percorrem cinco séculos, mostrando diversas etapas das histórias dos diversos Brasis que compõem o país.

A Expedição acontece nos dias 21, 23, 28 e 30 de janeiro -das 15hs às 16h30. As inscrições devem ser feitas presencialmente, no balcão de atendimento do IC, meia hora antes do início de cada atividade.

IC para Crianças

A quarta e última temporada deste ano do projeto on-line IC para Crianças se chama Lãs fios e linhas. Esta programação virtual traz novos episódios no site e Youtube do Itaú Cultural sempre aos sábados, às 11h.

Os cinco episódios distribuídos pelo mês de dezembro são conduzidos por Blenda Souto Maior, artista educadora, bordadeira e pesquisadora. Ela ensina diferentes técnicas de arte têxtil, começando com o tricô de dedo, uma técnica simples de tricô sem agulha, usando as mãos como suporte. Os vídeos seguintes ensinam a construir um tear de papelão, confeccionar dedoches – fantoches de colocar nos dedos – patche bordado e o jogo das cinco marias. Os episódios ficam gravados, assim como todas as temporadas anteriores, e podem ser acessados livremente.

O IC para Crianças não para por aí. Em 20 de janeiro de 2024, estreia mais uma temporada deste projeto que encanta crianças por todo o Brasil. O arte-educador Felipe Miranda conduz os seis episódios, que entram no ar sempre aos sábados até 24 de fevereiro. Desta vez, o tema das oficinas online semanais é o papelão. No primeiro episódio, Miranda constrói um traje espacial. Nos seguintes, ele realiza com o público de casa máscaras malucas, boneco escalador, pebolim de caixa de sapato, boneco acrobata e bosque de papelão.

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming de cinema e audiovisual brasileiro, abriga diversos títulos voltados ao público infantojuvenil. Em janeiro entra no ar a série Férias Animadas com títulos como: Além da lenda (2022), de Marília Mafé e Marcos França, A Ilha dos Ilús (2020), de Paulo G. C. Miranda, Contos mirabolantes – O olho do Mapinguari (2023), de Andrei Miralha e Petronio Medeiros, Min e As mãozinhas – As cores sumiram (2020), de Paulo Henrique Rodrigues, Sebastiana (2021), de Cláudio Martins, e Lé com cré (2018), de Cassandra Reis.

Para a programação de férias, os mais jovens podem conferir ainda produções como O menino e o mundo (2013), de Alê Abreu. O longa-metragem é considerado um dos filmes mais premiadas do cinema brasileiro, sendo indicado ao Oscar de Melhor Animação, em 2016. Entre a beleza de seus traços e as técnicas avançadas, o filme trata da história de um garoto que se desafia a explorar o mundo, após o abandono de seu pai.

Outra animação disponível na IC Play é o filme Òrun Àiyé – a criação do mundo (2015), com direção de Jamile Coelho e Cintia Maria. Na obra, as diretoras celebram a importância da cultura afro-brasileira como espaço de preservação da memória. O filme conta a história de um avô que narra à sua neta a história da criação do mundo e dos seres humanos, segundo a mitologia iorubá.

Por fim, entre outros filmes de curta-metragem, está no catálogo da plataforma Menina da chuva (2010), de Rosaria. A animação trata de temas importantes como identidade, preconceito, além da valorização e respeito das diferenças.

Também está disponível a mostra on-line infantil Cine Curtinhas, que reúne curtas-metragens brasileiros de animação destinados a crianças de diferentes faixas etárias.

O acesso a estes filmes e a outros disponíveis no catálogo da IC Play é gratuito em www.itauculturalplay.com.br, dispositivos móveis Android e IOS. Dentro da plataforma, há a ferramenta de pesquisa e diferentes categorias que facilitam a busca, dentre elas a infantil.

SERVIÇO

Museu do meu corpo

Dias 10 de dezembro (domingo) e 20 de janeiro (sábado), às 15h

Classificação: 10 anos

Capacidade: 20 participantes

Inscrições: presencialmente, no balcão de informações, 30 minutos antes do início da atividade

Ocupação Machado de Assis

Até 4 de fevereiro de 2024

No piso térreo do IC

Horários de visitação: terças-feiras a sábados, das 11h às 20h, e domingos e feriados, das 11h às 19h.

Machado em xeque: vivência com xadrez e literatura

Dias 13 (quarta-feira) e 15 (sexta-feira) de dezembro, às 14h

Classificação: livre

Capacidade: 14 participantes por vez

Expedição Brasiliana – Ateliê de tintas naturais

Dias 21, 23, 28 e 30 de janeiro

Das 15hs às 16h30

Inscrições: presencialmente, a partir das 14h30, no balcão de informações

Vagas: 25

Onde: 7º andar do Itaú Cultural

IC para Crianças – Lãs fios e linhas

Dias 16, 23 e 30 de dezembro (sábados), às 11h

Em www.itaucultural.org.br e www.youtube.com/itaucultural

IC para Crianças – Papelão

Dias 20, 27, 3, 10, 17 e 24 de janeiro (sábados), às 11h

Em www.itaucultural.org.br e www.youtube.com/itaucultural

Itaú Cultural Play Disponível para acesso gratuito em : www.itauculturalplay.com.br